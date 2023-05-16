ГОРОСКОП НА 16 МАЯ ⟩ Стрельцов ждет денежная удача, Львов – интересные знакомства

Если ваши планы на этот день масштабны и грандиозны, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного: путаница и суета могут все испортить. С реализацией новых идей лучше не спешить.

Рак

Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Звезды советуют уделить время посещению культурных мероприятий, выставок и исторических мест. Знания, полученные в этот день, вскоре окажутся очень полезными.

Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков. Не стоит ломать голову над решением этой проблемы – вскоре она останется в прошлом, и вам не придется прикладывать для этого никаких усилий.

Лев

Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Вы легко располагаете к себе людей, находите друзей вдали от дома, обзаводитесь полезными связями. Однако настроение Львов переменчиво, и в семейных делах представители данного знака склонны занимать не самую конструктивную позицию. Постарайтесь не обижать родственников, будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки.