ГОРОСКОП НА 16 МАЯ ⟩ Стрельцов ждет денежная удача, Львов – интересные знакомства

Cильны позитивные тенденции, нет оснований для тревоги и беспокойства. Этот день обещает быть удачным для тех, кто умеет строить планы и претворять их в жизнь, идти к своей цели терпеливо и настойчиво, не размениваясь на мелочи, пишет Dvorec. –
Овен
Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Представителям данного знака день обещает романтические знакомства и увлечения, быстро переходящие в серьезные чувства. Старайтесь все же не терять головы: юные особы рискуют сделать неверный выбор, если не прислушаются к своей интуиции или советам более опытных друзей.
Высок жизненный потенциал, вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
Телец
Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Звезды советуют воздержаться от незапланированных поездок, а к серьезным путешествиям готовиться основательно и вдумчиво. Неприятности не исключены, но вовремя полученная помощь позволит преодолеть любые трудности.
Не самая простая ситуация складывается в личной жизни, обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода. Помните, что именно вы сейчас можете принять решение, от которого будет зависеть дальнейшее развитие отношений с любимым человеком.
Близнецы
Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Берегите себя и тех, кто вам дорог, не рискуйте своим здоровьем и спокойствием близких. Любителям активного отдыха стоит трезво оценить свои возможности, а заядлым путешественникам – придерживаться изученных маршрутов. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми, вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения.
Если ваши планы на этот день масштабны и грандиозны, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного: путаница и суета могут все испортить. С реализацией новых идей лучше не спешить.
Рак
Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Звезды советуют уделить время посещению культурных мероприятий, выставок и исторических мест. Знания, полученные в этот день, вскоре окажутся очень полезными.
Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков. Не стоит ломать голову над решением этой проблемы – вскоре она останется в прошлом, и вам не придется прикладывать для этого никаких усилий.
Лев
Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Вы легко располагаете к себе людей, находите друзей вдали от дома, обзаводитесь полезными связями. Однако настроение Львов переменчиво, и в семейных делах представители данного знака склонны занимать не самую конструктивную позицию. Постарайтесь не обижать родственников, будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки.
Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросах: возможны напрасные расходы, неудачные покупки. Дороже, чем вы рассчитывали, обойдется посещение увеселительных заведений. От участия в азартных играх звезды советуют отказаться.
Дева
День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу; избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу; это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь.
Не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками, многие семейные проблемы решатся сами собой. Нежелательны долгие поездки, от посещения светских мероприятий тоже лучше отказаться – звезды рекомендуют Девам спокойный отдых в кругу близких.
Весы
Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки, и весьма серьезные, если хотите сохранить мир и гармонию в семье: вероятность разногласий очень велика, и именно вам звезды отвели непростую, но почетную роль миротворца. Свободное время постарайтесь провести с пользой, у вас наверняка будет шанс научиться чему-то новому.
Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров. Складываются благоприятные обстоятельства для раскрытия творческих способностей.
Скорпион
Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели – как профессиональные, так и личные. Не торопитесь делиться своими идеями с близкими людьми: едва ли сегодня вас поймут правильно, а споры определенно не пойдут на пользу. Ярко выражены математические способности; это пригодится и представителям знака, погруженным в учебу, и тем, кто занят практическими расчетами.
Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия: там вас сегодня наверняка заметят.
Стрелец
В целом день благоприятен, именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Позитивный настрой и неиссякаемый оптимизм станут лучшими помощниками в преодолении трудностей и позволят привлечь внимание представителей противоположного пола. Не отказывайтесь от участия в общественных мероприятиях или посещения увеселительных заведений – звезды обещают, что вы не потратите время зря.
Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важным, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
Козерог
Тенденции противоречивы, день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Сегодня звезды не советуют вам заключать сделки с малознакомыми людьми, покупать бывшие в употреблении вещи. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали; будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением.
День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни. Здесь вы можете положиться на свою интуицию – ее подсказки будут очень кстати. Новое увлечение будет серьезным, влюбленные же смогут убедиться, что их чувства взаимны и сильны.
Водолей
Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться – Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Все закончится благополучно, однако вас ожидают нешуточные волнения и даже опасности, поэтому забывать об осторожности никак нельзя. В непростых обстоятельствах очень кстати окажется поддержка родственников.
Любимый человек сейчас вряд ли сможет понять причину ваших переживаний, поэтому в общении могут возникнуть проблемы. Импульсивность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
Рыбы
День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Появляется возможность воплотить в жизнь старые идеи, реализовать планы, которые приблизят вас к исполнению самых заветных желаний. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя – помощь если и придет, то с большим опозданием.
Звезды советуют не забывать о домашних делах; маленькие семейные радости поднимут настроение тем, кто подвержен меланхолии и склонен к беспричинной грусти. Поездки будут утомительными и не слишком интересными, но серьезных неприятностей в пути можно не опасаться.