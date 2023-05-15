ВИДЕО ⟩ ЛГБТ-сообщество Эстонии ликует! В Таллинне открылся новый современный гей-бар

Идея гей-бара HELLo - это своего рода лагерь. «Мы, геи, горим в аду, как говорят консерваторы, но они забыли упомянуть о танцполе. Мы горим на танцполе ада! Этот бар - ад наверху и рай внизу - вы можете танцевать в аду и расслабляться в раю», пишет Vikervaade.ee.

Самое интересное в этом баре то, что он будет очень простым и дружелюбным к гостям. Все должны чувствовать себя здесь комфортно, от гостей до танцоров и барменов. Сообщается, что там не потерпят высокомерия или дискриминации. Владельцы также стремятся сделать его эксклюзивным ЛГБТ-пространством в Таллинне.

Гости бара смогут заказывать музыку, которая им нравится, а в будущем здесь хотят показывать Drag Race («Королевские гонки Ру Пола»), устраивать соревнования по танцам go-go, игровые вечера, студенческие вечера и так далее.