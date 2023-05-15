ВИДЕО ⟩ ЛГБТ-сообщество Эстонии ликует! В Таллинне открылся новый современный гей-бар

13 мая в ночной клубной жизни Таллинна произошел переворот - в Старом городе открылся новый гей-бар HELLo. На странице увеселительного заведения в Инстаграме сказано: «Никто не открывает простой гей-бар в Таллинне, поэтому нам пришлось сделать это самим: в мае этого года мы открываем врата ада на Вяйке-Карья, 1». В прошлую субботу всё свершилось.
Идея гей-бара HELLo - это своего рода лагерь. «Мы, геи, горим в аду, как говорят консерваторы, но они забыли упомянуть о танцполе. Мы горим на танцполе ада! Этот бар - ад наверху и рай внизу - вы можете танцевать в аду и расслабляться в раю», пишет Vikervaade.ee.
Самое интересное в этом баре то, что он будет очень простым и дружелюбным к гостям. Все должны чувствовать себя здесь комфортно, от гостей до танцоров и барменов. Сообщается, что там не потерпят высокомерия или дискриминации. Владельцы также стремятся сделать его эксклюзивным ЛГБТ-пространством в Таллинне.
Гости бара смогут заказывать музыку, которая им нравится, а в будущем здесь хотят показывать Drag Race («Королевские гонки Ру Пола»), устраивать соревнования по танцам go-go, игровые вечера, студенческие вечера и так далее.
А вы были на первой вечеринке? Как вам?