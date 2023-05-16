В Facebook сообществе Maardu City возмущенная мать пожаловалась на продавца, который продал ее несовершеннолетнему ребенку на ярмарке нож керамбит.
«Очень сильно хочешь его?»: На ярмарке в Маарду 8-летнему мальчику продали острый нож
«Неужели деньги настолько перевешивают безопасность и жизнь?» – спрашивает в Facebook группе мать несовершеннолетнего мальчика, которому на ярмарке продали нож.
«Стоил нож 15 евро, у ребенка было только 10 евро, и продавец спросил – «очень сильно хочешь его?». Конечно, сын ответил, что да, и тот ему отдал за 10 евро»,– пишет женщина.
Мать ребенка переживает, что, в целом, дети, насмотревшись роликов в интернете, могут не до конца осознавать, что подобные вещи несут в себе опасность, однако больше всего ее тревожит безответственность взрослых, которые продают детям острые ножи, не думая о последствиях.
В комментариях к публикации люди разделились на два лагеря: кто-то поддерживает женщину, говоря, что надо ввести более строгий контроль за продавцами, кто-то же напротив, обвиняет мать в отсутствии должного воспитания у ребенка.
«Девушка, воспитание вашего ребёнка лежит полностью на вас! Почему мой ребёнок знает, что с огнём и ножами нельзя играть, как бы сильно не хотелось, а ваш нет?!»,- пишет в комментариях Ирина.
«Хороший нож. Молодец продавец, что уступил за 10€. А как обращаться с ножом, должны родители научить», – ответил под постом Константин
«В прошлом году один дядя продавал травмат 14-летним, и ещё инструктаж дал. Дети не виноваты, виноваты, я считаю, взрослые дяди, которые им это продают», – вспомнила случай Виктория.
Руководитель отдела разрешений на оружие Департамента полиции и погранохраны Мартен Ингель: «Начали разбирательство и направили запрос на проведение экспертизы»
«Продажа любого холодного оружия несовершеннолетним запрещена, но нужно учитывать, что не каждый нож приравнивается к холодному оружию. В отношении этого случая полиция начала разбирательство и направила запрос на проведение экспертизы, чтобы выяснить, считается ли этот конкретный нож оружием с точки зрения закона об оружии.
Закон об оружие ограничивает использование целого ряда холодного оружия гражданскими лицами. Если мы говорим о ножах, то запрещены ножи с лезвием, которое раскрывается под действием пружины или силы тяжести и имеет жестко закрепленное лезвие длиной более 8,5 см, либо же лезвие, заточенное с обеих сторон. Также запрещено режущее, колющее или ударное оружие, которое имитирует форму другого предмета, либо спрятано внутри него».
Оружие и разрешение на оружие
Оружие может приобретать гражданин Эстонской Республики или иностранец, у которого имеется действующий вид на жительство Эстонии или который живет в Эстонии на основании права на жительство. Оружие можно приобретать с 18-летнего возраста, некоторые виды оружия – с 21-летнего возраста.
Оружие неограниченного гражданского оборота
Оружие неограниченного гражданского оборота и боеприпасы к нему не может приобретать, владеть, носить, хранить и передавать лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Оружие, находящееся в неограниченном гражданском обороте, не вносится в регистр служебного и гражданского оружия.
Оружием неограниченного гражданского оборота является:
- газовый баллончик;
- пневматическое оружие калибра до 4,5 мм (включительно);
- предупредительное и сигнальное оружие, из которых невозможно было стрелять газовым зарядом, содержащимся в газовом патроне
- охотничий нож;
- штык-нож;
- штык;
- подводный нож;
- спортивное фехтовальное оружие (шпага, сабля, рапира и пр.);
- холодное оружие, связанное с культурными, состязательными и спортивными традициями (меч, кинжал, рапира и пр.) или его копия;
- арбалет;
- спортивный лук;
- подводное оружие.
Оружие неограниченного гражданского оборота, упомянутое в пунктах 2 и 4-9 может иметь, носить и передавать ребенок не моложе 10 лет, занимающийся соответствующим видом спорта.
Источник: https://www.eesti.ee/ru/bezopasnost-i-oborona/bezopasnost/oruzie-i-razresenie-na-oruzie