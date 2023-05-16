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«Очень сильно хочешь его?»: На ярмарке в Маарду 8-летнему мальчику продали острый нож

Полиция проводит проверку – детали выясняются
Виктория Соломончук
, Журналист
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Маардуская осенняя ярмарка. Снимок иллюстративный.
Маардуская осенняя ярмарка. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamaegi

В Facebook сообществе Maardu City возмущенная мать пожаловалась на продавца, который продал ее несовершеннолетнему ребенку на ярмарке нож керамбит.

«Неужели деньги настолько перевешивают безопасность и жизнь?» – спрашивает в Facebook группе мать несовершеннолетнего мальчика, которому на ярмарке продали нож.

«Стоил нож 15 евро, у ребенка было только 10 евро, и продавец спросил – «очень сильно хочешь его?». Конечно, сын ответил, что да, и тот ему отдал за 10 евро»,– пишет женщина.

Мать ребенка переживает, что, в целом, дети, насмотревшись роликов в интернете, могут не до конца осознавать, что подобные вещи несут в себе опасность, однако больше всего ее тревожит безответственность взрослых, которые продают детям острые ножи, не думая о последствиях.

В комментариях к публикации люди разделились на два лагеря: кто-то поддерживает женщину, говоря, что надо ввести более строгий контроль за продавцами, кто-то же напротив, обвиняет мать в отсутствии должного воспитания у ребенка.

«Девушка, воспитание вашего ребёнка лежит полностью на вас! Почему мой ребёнок знает, что с огнём и ножами нельзя играть, как бы сильно не хотелось, а ваш нет?!»,- пишет в комментариях Ирина. 

«Хороший нож. Молодец продавец, что уступил за 10€. А как обращаться с ножом, должны родители научить», – ответил под постом Константин

«В прошлом году один дядя продавал травмат 14-летним, и ещё инструктаж дал. Дети не виноваты, виноваты, я считаю, взрослые дяди, которые им это продают», – вспомнила случай Виктория.

Руководитель отдела разрешений на оружие Департамента полиции и погранохраны Мартен Ингель: «Начали разбирательство и направили запрос на проведение экспертизы»

«Продажа любого холодного оружия несовершеннолетним запрещена, но нужно учитывать, что не каждый нож приравнивается к холодному оружию. В отношении этого случая полиция начала разбирательство и направила запрос на проведение экспертизы, чтобы выяснить, считается ли этот конкретный нож оружием с точки зрения закона об оружии.

Закон об оружие ограничивает использование целого ряда холодного оружия гражданскими лицами. Если мы говорим о ножах, то запрещены ножи с лезвием, которое раскрывается под действием пружины или силы тяжести и имеет жестко закрепленное лезвие длиной более 8,5 см, либо же лезвие, заточенное с обеих сторон. Также запрещено режущее, колющее или ударное оружие, которое имитирует форму другого предмета, либо спрятано внутри него».

Скриншот поста из группы Maardu City
Скриншот поста из группы Maardu City Фото: Facebook

Оружие и разрешение на оружие

Оружие может приобретать гражданин Эстонской Республики или иностранец, у которого имеется действующий вид на жительство Эстонии или который живет в Эстонии на основании права на жительство. Оружие можно приобретать с 18-летнего возраста, некоторые виды оружия – с 21-летнего возраста.

Оружие неограниченного гражданского оборота

Оружие неограниченного гражданского оборота и боеприпасы к нему не может приобретать, владеть, носить, хранить и передавать лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Оружие, находящееся в неограниченном гражданском обороте, не вносится в регистр служебного и гражданского оружия.

Оружием неограниченного гражданского оборота является:

  • газовый баллончик;
  • пневматическое оружие калибра до 4,5 мм (включительно);
  • предупредительное и сигнальное оружие, из которых невозможно было стрелять газовым зарядом, содержащимся в газовом патроне
  • охотничий нож;
  • штык-нож;
  • штык;
  • подводный нож;
  • спортивное фехтовальное оружие (шпага, сабля, рапира и пр.);
  • холодное оружие, связанное с культурными, состязательными и спортивными традициями (меч, кинжал, рапира и пр.) или его копия;
  • арбалет;
  • спортивный лук;
  • подводное оружие.

Оружие неограниченного гражданского оборота, упомянутое в пунктах 2 и 4-9 может иметь, носить и передавать ребенок не моложе 10 лет, занимающийся соответствующим видом спорта.

Источник: https://www.eesti.ee/ru/bezopasnost-i-oborona/bezopasnost/oruzie-i-razresenie-na-oruzie

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