«Очень сильно хочешь его?»: На ярмарке в Маарду 8-летнему мальчику продали острый нож

«Неужели деньги настолько перевешивают безопасность и жизнь?» – спрашивает в Facebook группе мать несовершеннолетнего мальчика, которому на ярмарке продали нож.

«Стоил нож 15 евро, у ребенка было только 10 евро, и продавец спросил – «очень сильно хочешь его?». Конечно, сын ответил, что да, и тот ему отдал за 10 евро»,– пишет женщина.

Мать ребенка переживает, что, в целом, дети, насмотревшись роликов в интернете, могут не до конца осознавать, что подобные вещи несут в себе опасность, однако больше всего ее тревожит безответственность взрослых, которые продают детям острые ножи, не думая о последствиях.

В комментариях к публикации люди разделились на два лагеря: кто-то поддерживает женщину, говоря, что надо ввести более строгий контроль за продавцами, кто-то же напротив, обвиняет мать в отсутствии должного воспитания у ребенка.

«Девушка, воспитание вашего ребёнка лежит полностью на вас! Почему мой ребёнок знает, что с огнём и ножами нельзя играть, как бы сильно не хотелось, а ваш нет?!»,- пишет в комментариях Ирина.

«Хороший нож. Молодец продавец, что уступил за 10€. А как обращаться с ножом, должны родители научить», – ответил под постом Константин

«В прошлом году один дядя продавал травмат 14-летним, и ещё инструктаж дал. Дети не виноваты, виноваты, я считаю, взрослые дяди, которые им это продают», – вспомнила случай Виктория.