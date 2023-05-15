На прошлой неделе в Facebook появилась публикация, автор которой рассказал, что в пицце от Kaja Pizza Köök его ждала неожиданная находка.
Шокирующая находка в пицце с осьминогом: клиента ждал неприятный сюрприз от Kaja Pizza Köök. Что это было?
Автор публикации отметил, что заказал пиццу с осьминогом, однако насладиться ею в полной мере не смог, поскольку ему попался кусок металла.
«Если бы я не пережевывал еду тщательно, этот чертов кусок оказался бы в моем желудке! Вы не могли бы быть более внимательными во время приготовления пищи? Люди доверяют вам, потому и делают заказы из одной из лучших в пиццерий», - пишет он.
Один из представителей Kaja Pizza Köök ответил журналистам в Facebook, что они связались с клиентом и нашли решение.
«Мы точно не знаем, каким образом этот предмет оказался в коробке с нашей пиццей. На рабочих поверхностях мы не используем металл. Наши коробки на 100% состоят из картона. Также мы не используем металлические крепления, - ответил представитель пиццерии. - Клиенту вернули деньги за заказ и предложили получить еще одну пиццу бесплатно, на что он согласился. В нашей рабочей среде запрещено использовать металл, именно поэтому непонятно, каким образом кусок попал в пищу».