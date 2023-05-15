Шокирующая находка в пицце с осьминогом: клиента ждал неприятный сюрприз от Kaja Pizza Köök. Что это было?

Автор публикации отметил, что заказал пиццу с осьминогом, однако насладиться ею в полной мере не смог, поскольку ему попался кусок металла.

«Если бы я не пережевывал еду тщательно, этот чертов кусок оказался бы в моем желудке! Вы не могли бы быть более внимательными во время приготовления пищи? Люди доверяют вам, потому и делают заказы из одной из лучших в пиццерий», - пишет он.

Один из представителей Kaja Pizza Köök ответил журналистам в Facebook, что они связались с клиентом и нашли решение.