Победительница Евровидения Loreen объяснила значение ее длинных ногтей

«Огонь, земля, вода. На сцене не было только воды, но я потела, так что все было как надо», – пошутила Loreen.

Loreen уже побеждала в конкурсе с треком Euphoria в 2012 году. Она стала первой женщиной, которая выиграла на конкурсе два раза. Исполнительница гордится своим статусом и всеми, кто за нее голосовал. Поедет ли Loreen на «Евровидение» снова, она пока сказать не может: все будет зависеть от желания и вдохновения, сообщает «Рамблер».