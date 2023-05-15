Победительница Евровидения Loreen объяснила значение ее длинных ногтей

Ногти шведской певицы Loreen, которая победила 13 мая на конкурсе Евровидение, символизировали стихию земли.
Исполнительница пояснила, что ногти были сделаны из камня. Таким образом образ Loreen олицетворял одну из стихий, которые упоминаются в конкурсной композиции Tattoo.
«Огонь, земля, вода. На сцене не было только воды, но я потела, так что все было как надо», – пошутила Loreen.
Loreen уже побеждала в конкурсе с треком Euphoria в 2012 году. Она стала первой женщиной, которая выиграла на конкурсе два раза. Исполнительница гордится своим статусом и всеми, кто за нее голосовал. Поедет ли Loreen на «Евровидение» снова, она пока сказать не может: все будет зависеть от желания и вдохновения, сообщает «Рамблер».
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