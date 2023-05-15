Галкин потребовал снять с себя статус иноагента

Артист и телеведущий Максим Галкин потребовал отозвать у него статус иноагента. Соответствующий запрос появился на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Заседание по делу пока не назначено, однако уже установлен судья. Шоумена внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.