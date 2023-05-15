Галкин потребовал снять с себя статус иноагента

Артист и телеведущий Максим Галкин потребовал отозвать у него статус иноагента. Соответствующий запрос появился на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Заседание по делу пока не назначено, однако уже установлен судья. Шоумена внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.
Административный истец: Галкин М. А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации. Категория дела: прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления, — говорится в информации о деле.
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