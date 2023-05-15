ФОТО ⟩ От секс-символа только тень: мистер Грей из «Пятидесяти оттенков серого» сильно сдал

После выхода скандального фильма «Пятьдесят оттенков серого» девушки страны сходили с ума по красавцу Джейми Дорнану. Мускулистый торс и проникновенные серые глаза – таким он остался в сердцах фанаток. Теперь ирландец разменял пятый десяток и не претендует на образ секс-символа.

В жизни Дорнан совсем не похож на загадочного бизнесмена Кристиана Грея. Ни миллиардов, ни вьющихся вокруг моделей, ни таинственной «красной комнаты». Больше десяти лет он примерный семьянин: муж и отец троих дочерей.