Таллиннский рэпер ТемаДа, исполнявший русские песни в центре Риги, внесен в черный список Латвии

После предыдущего выступления на Бастионной горке рэпер заявил в телефонном интервью LTV, что его концерты - это только развлекательные мероприятия без политического подтекста. Однако среди нейтральных рэп-композиций в его аккаунтах в соцсетях есть и посты, в которых он восхваляет Владимира Путина и советскую армию, а также восторженно отзывается о праздновании 9 мая.

Решение о включении его в черный список было принято 9 мая.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Рижская муниципальная полиция обратила внимание на несколько случаев, когда во время пасхальных праздников в центре Риги несколько человек включали русскую музыку с помощью звукоусиливающих устройств.

Представитель Госполиции Том Садовскис о выступлении рэпера в центре Риги сказал: «Там была музыка на разных языках, и в этой музыке не было прокремлевских посылов. В то же время я должен напомнить жителям: если вы видите, что прокремлевски настроенный политик заснял эту сцену и в социальных сетях выражает свое восхищение тем, как красиво, по его мнению, звучит русская музыка в центре Риги, просим вас не поддаваться на такую провокацию».