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ФОТО ⟩ Всемирно известная голливудская актриса с возлюбленной из Латвии впервые показала лицо дочери

Limon.ee
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Фото: Reuters/ScanPix

В День матери австралийская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума впервые опубликовали в соцсетях фотографии своей годовалой дочери Ройс Лилиан, пишет RUS TVNET.

В дополнение к опубликованным снимкам Рамона Агрума написала: «Поздравляю всех мам с Днем матери. Вы уникальны!»

Следует отметить, что это первый раз, когда обе дамы показывают миру лицо своей дочери.

В ноябре прошлого года Уилсон объявила, что стала матерью дочери Ройс Лилиан, которую родила суррогатная мать.

Также Уилсон сообщила о своем новом статусе невесты в феврале этого года. Предложение состоялось в Диснейленде, а пальцы обеих дам украшают кольца от Tiffany & Co.

Встав на одно колено, Ребел преподнесла Рамоне Агруме обручальное кольцо в окружении цветов. После того, как она получила утвердительный ответ, посыпался дождь из лепестков.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: «Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса». Ее возлюбленной стала Рамона Агрума из Латвии. 

В интервью для подкаста Life Uncut, что семья ее возлюбленной неохотно поддерживает романтические отношения между женщинами.

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