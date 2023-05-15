ФОТО ⟩ Всемирно известная голливудская актриса с возлюбленной из Латвии впервые показала лицо дочери

В дополнение к опубликованным снимкам Рамона Агрума написала: «Поздравляю всех мам с Днем матери. Вы уникальны!»

Следует отметить, что это первый раз, когда обе дамы показывают миру лицо своей дочери.

В ноябре прошлого года Уилсон объявила, что стала матерью дочери Ройс Лилиан, которую родила суррогатная мать.

Также Уилсон сообщила о своем новом статусе невесты в феврале этого года. Предложение состоялось в Диснейленде, а пальцы обеих дам украшают кольца от Tiffany & Co.

Встав на одно колено, Ребел преподнесла Рамоне Агруме обручальное кольцо в окружении цветов. После того, как она получила утвердительный ответ, посыпался дождь из лепестков.



Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: «Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса». Ее возлюбленной стала Рамона Агрума из Латвии.