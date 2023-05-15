Таллинн встречает лето: «Ляпис Трубецкой», тысячи товаров и парк Тиволи

В пятницу, 2 июня на Таллиннском Певческом поле, состоится традиционный семейный день Lasnamäe Suvealguspidu. В этом году в рамках семейного дня будет работать большая Таллиннская Летняя ярмарка, которая пришлась по вкусу жителям и гостям столицы в прошлом году.
На месте ожидается около 200 торговцев из Эстонии, Латвии, Литва, которые предложат свежую хуторскую продукцию, изделия ручной работы, одежду, аксессуары, антиквариат и многое другое.
Голодными никого не оставит большая улица еды, где будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также на фестивале будет традиционно работать большой парк Sky Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых так и детей.
Отдельно для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком и кружками по интересам.
Для гостей семейного дня Lasnamäe Suvealguspidu подготовлена большая концертная программа, которая будет объявлена ближе к мероприятию. Главный гость вечера группа «Ляпис Трубецкой», которая исполнит все свои главные хиты - «Яблони», «Ау», «Кинула», «Евпатория» и многие другие.
Большой семейный фестиваль Lasnamäe Suvealguspidu пройдет на Таллиннском Певческом поле 2 июня. Начало в 12:00