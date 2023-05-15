Знаки Зодиака, которые не умеют зарабатывать большие деньги

Не все люди умеют зарабатывать большие деньги. Одни просто ленятся, у других финансы просто не задерживаются. Какие знаки зодиака по судьбе должны довольствоваться малым — рассказывает Starhit.
Стрельцы
Стрельцы склонны испытывать нехватку средств, поскольку для них приоритетнее яркое и насыщенное настоящее, а не стабильное будущее. Полностью отдавать себя работе и вкалывать сутками они не готовы, ведь вокруг огромный и увлекательный мир, который они хотят всесторонне исследовать. Стрельцы придают большее значение путешествиям и впечатлениям, чем накоплению богатства. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что у них найдутся деньги на черный день.
Овны
Овны способны добиться высот в карьере и уничтожить всех конкурентов в бизнесе, но вот преумножать финансовые блага совершенно не умеют. Овны очень расточительны и импульсивны в тратах, а иногда и настолько безответственны в обращении с деньгами, что вкладывают все накопления в очевидно бесперспективные предприятия.
Весы
С точки зрения финансов Весы слишком беспечны, в материальном мире ориентируются с трудом, по-настоящему понимая только эмоциональную и духовную сферы. Весы не могут устоять ни перед чем красивым, бесконечно тратя деньги на новую одежду, предметы декора, культурные мероприятия и досуг. При этом большими амбициями в финансовом выражении они, как правило, не отличаются. Нередко это приводит к тому, что представители знака накапливают долги по кредитным картам из-за необдуманных трат, а затем игнорируют эти обязательства.
Близнецы
Близнецы по природе своей общительны и прилагают все усилия, чтобы сохранить имидж в глазах окружающих. Они тратят деньги так, как будто у них бездонный бюджет на вечеринку, в то время как все, что на самом деле могут себе позволить — это пицца и лимонад. Близнецы склонны тратиться на ненужные вещи, а потом испытывают чувство вины, когда замечают, что их банковский счет пострадал. Уверенность в себе может помочь им достичь определенных высот в карьере, но когда продвижение требует полной отдачи и регулярных сосредоточенных усилий, они достигают потолка.