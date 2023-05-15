Знаки Зодиака, которые не умеют зарабатывать большие деньги

Стрельцы

Стрельцы склонны испытывать нехватку средств, поскольку для них приоритетнее яркое и насыщенное настоящее, а не стабильное будущее. Полностью отдавать себя работе и вкалывать сутками они не готовы, ведь вокруг огромный и увлекательный мир, который они хотят всесторонне исследовать. Стрельцы придают большее значение путешествиям и впечатлениям, чем накоплению богатства. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что у них найдутся деньги на черный день.

Овны

Овны способны добиться высот в карьере и уничтожить всех конкурентов в бизнесе, но вот преумножать финансовые блага совершенно не умеют. Овны очень расточительны и импульсивны в тратах, а иногда и настолько безответственны в обращении с деньгами, что вкладывают все накопления в очевидно бесперспективные предприятия.

Весы

С точки зрения финансов Весы слишком беспечны, в материальном мире ориентируются с трудом, по-настоящему понимая только эмоциональную и духовную сферы. Весы не могут устоять ни перед чем красивым, бесконечно тратя деньги на новую одежду, предметы декора, культурные мероприятия и досуг. При этом большими амбициями в финансовом выражении они, как правило, не отличаются. Нередко это приводит к тому, что представители знака накапливают долги по кредитным картам из-за необдуманных трат, а затем игнорируют эти обязательства.

Близнецы