Внучка Вячеслава Зайцева о строгом характере модельера: «Я еле сдерживала слезы, умирая от стыда и обиды»

У известного модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля, остался сын Егор и внучки – Маруся и Настя. Старшая Маруся с любовью и теплотой рассказала о своем знаменитом деде: «Я не могу осознать потерю его. Дедушка был истинный трудоголик и пример для всех».

По словам Маруси, в полной мере масштаб личности Вячеслава Михайловича ей стал понятен, когда она решила пойти по его стопам: «То, что он для многих был ориентиром, я осознала, когда поступила на общих основаниях в Лабораторию моды Славы Зайцева. Если до этого у нас были родственные отношения, и я не получала никакой критики в свой адрес, то с первым днем обучения все изменилось. Я училась на дизайнера – каждый месяц был просмотр работ, куда приходил дедушка, это было очень ответственно и страшно».

Внучка покойного модельера приняла участие в программе «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе. В эфире она поделилась воспоминаниями о любимом деде. Маруся рассказала, что Вячеслав Михайлович был профессионалом во всем и никогда не делал ей поблажки только из-за того, что они родственники. Критиком кутюрье был суровым, но справедливым: «Мой самый первый просмотр… Дедушка жестче всех по мне прошелся. Начал меня критиковать при всем коллективе, задавать вопросы. Ему очень не понравилось, что я делаю. „Что за кривые линии? Я не вижу единой мысли. Вижу только протест“. Я стояла, еле сдерживая слезы, умирая от стыда и обиды», – поведала Маруся.

Ее отец, Егор Зайцев, потом объяснил девушке, в чем дело: «Едва все закончилось, я побежала к папе плакать. Он сказал, что планка дедушки задрана до небес и ему тоже доводилось через этого проходить».