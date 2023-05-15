НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ! ⟩ У каких знаков Зодиака грядет перерождение летом

По мнению астрологов, эти три знака Зодиака станут счастливыми предстоящим летом.
Овен
Овны летом получат возможность пересмотреть свою жизнь, цели и планы, что приведет к перерождению. Перезапуску их, как личности. События, которые спровоцируют резкие изменения, будут не приятными. Связанными с потерей. Но не бывает худа без добра, и на место лживому потерянному придет настоящее и вечное.
Телец
Тельцам нужно быть готовыми к перерождению их финансовой системы. Велики шансы лишится накоплений. Деньги, которые не прикреплены к чему-то с фундаментом - дом, квартира, - будут уплывать. Возможен угон автомобиля или авария, которая приведет имущество в негодность. Подстраховаться не получится. Вам просто нужно быть готовым к изменениям - терять без сожаления. Это чистка денежного потока, после которой все наладится, пишет Teleprogramma.
Рыбы
У Рыб летом ожидается перерождение личных отношений. Рыбам, которые сейчас находятся в тяжелых отношениях, или которые совсем недавно пережили болезненное расставание, нужно быть готовыми к метаморфозам. Появится человек, который не побоится открыть для вас свое сердце. Не упустите его.