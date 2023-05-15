ФОТО ⟩ В День матери эстонская спортсменка Ксения Балта показала годовалую дочь

28 февраля прошлого года у спортсменки Ксении Балты и ее мужа Андрея Назарова родилась дочь. «Наша маленькая КИРА!!!» - раскрыла Балта имя дочери в Instagram.

О том, что они ждут ребенка, пара объявила 24 декабря 2021 года, когда Ксения написала под милым фото: «Следующий год будет для нас интересным и новым. К нашей семье присоединяется маленький фанат Nike».

В День матери спортсменка поделилась милым фото с дочерью и букетом цветов. «Я посылаю любовь всем матерям и будущим мамочкам», - написала она в посте.

Ксения Балта и ее муж Андрей Назаров поженились в 2018 году.

«Я не знала, как это будет, но я совершенно счастлива. Она так быстро растет, что я уже не успеваю за ней», - рассказала спортсменка некоторое время назад в программе Kümme kadrit о жизни с маленькой дочкой.