ФОТО ⟩ В День матери эстонская спортсменка Ксения Балта показала годовалую дочь

Спортсменка Ксения Балта, которая в прошлом году впервые стала матерью, поделилась в Instagram милой фотографией, на которой она позирует со своей маленькой дочкой Кирой, пишет Elu24.
28 февраля прошлого года у спортсменки Ксении Балты и ее мужа Андрея Назарова родилась дочь. «Наша маленькая КИРА!!!» - раскрыла Балта имя дочери в Instagram.
О том, что они ждут ребенка, пара объявила 24 декабря 2021 года, когда Ксения написала под милым фото: «Следующий год будет для нас интересным и новым. К нашей семье присоединяется маленький фанат Nike».
В День матери спортсменка поделилась милым фото с дочерью и букетом цветов. «Я посылаю любовь всем матерям и будущим мамочкам», - написала она в посте.
Ксения Балта и ее муж Андрей Назаров поженились в 2018 году.
«Я не знала, как это будет, но я совершенно счастлива. Она так быстро растет, что я уже не успеваю за ней», - рассказала спортсменка некоторое время назад в программе Kümme kadrit о жизни с маленькой дочкой.
На вопрос, пойдет ли Кира по стопам матери, Балта со смехом ответила, что ребенок сам выбирает свой жизненный путь. «Все эти решения она будет принимать сама. Я стараюсь направлять ее и быть хорошим родителем». Однако она рассказала, что ее дочери нравится сопровождать родителей в спортзал во время тренировок. «Ей это очень нравится. Когда мы с Кирой болели, она полтора месяца не могла ходить в спортзал, и когда я, наконец, пришла с ней туда, она была очень счастлива. Я никогда раньше не видела таких эмоций».