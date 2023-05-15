Пять имен женщин, совершенно не умеющих одеваться: сплошная безвкусица

Тeleprogramma.pro рассекретит имена девушек, которые хотели бы выглядеть модными, но на самом деле ничего в моде не понимают.

Евгения - одни кроссовки на все случаи жизни

Она привыкла носить только одну пару своих любимых кроссовок с каждым нарядом. И макияж не вызывает у нее восторга. Она буквально не понимает назначения половины предметов из женской косметички. Она не следит за последними тенденциями, не любит экспериментировать со своим стилем и не поддается никаким броским трендам. Вот такая она - Женя!

Ирина - все равно в чем - лишь бы не голой!

Они прилагают усилия, чтобы хорошо одеться, только если это того стоит, в противном случае мода их совершенно не интересует. Нередко предпочитают монохром и невыразительные цвета, в основном носят повседневный стиль. Они редко выходят за пределы зоны комфорта и не стремятся создать гардероб своей мечты. Ирины не озабочены своим внешним видом. Для них нет разницы, что на них надето, лишь бы они не были голыми на публике!

Надежда - годами носит одно и то же