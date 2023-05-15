Лобода побывала с дочками на рыбалке: «Я знаю, что такое настоящая любовь»

Светлана Лобода колесит по Европе, не раскрывая своего истинного местонахождения. Но неизменно за ней следуют ее дочери — 12-летняя Евангелина и четырехлетняя Тильда. Младшую артистка до сих пор в лицо никому не показала, также ничего не известно об отце ребенка. Но в своем микроблоге экс-солистка «ВИА Гры» иногда делится семейными снимками.