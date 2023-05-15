Сегодня Таллинн отмечает день рождения: какие сюрпризы приготовили для жителей и гостей столицы

Праздничное настроение на церемонии открытия подарит Таллиннский полицейский оркестр, а с 10:30 до 18:00 можно будет бесплатно посетить Ратушу, отметившую в прошлом году свое 700-летие. Однако мероприятия, посвященные Дню Таллинна начались уже вчера, когда премьер-министр Кая Каллас и мэр Таллинна Михаил Кылварт по традиции открыли ворота на Люхике Ялг, соединяющие Верхний и Нижний город.

«Празднование Дня Таллинна призвано укрепить чувство родного города среди жителей Таллинна и отдать дань уважения многовековой истории столицы. Однако этот год особенный, поскольку наш город носит титул Зеленой столицы Европы. Именно поэтому программа праздника составлена так, чтобы как можно больше мероприятий проходило в открытом городском пространстве, - сказал мэр Михаил Кылварт. - Традицонно состоится и посвященный Таллинну диктант, на который мы приглашаем всех любителей эстонского языка 15 мая в Таллиннский зоопарк».

В 12 часов все, кто интересуется эстонским языком, независимо от возраста, профессии или родного языка, могут написать диктант на площадке для пикника в Таллиннском зоопарке. Текст диктанта прочитает Кристо Элиас, известный по передаче о природе «Озон». В перерыве известный зоолог Алексей Туровский побеседует с участниками о животных и природе. Желающие смогут в сопровождении гида заглянуть к белым медведям, полюбоваться на тюленей и орлов. Вход для для тех, кто будет писать диктант бесплатный, однако необходима предварительная регистрация ЗДЕСЬ!

В 18:00 возле надвратной башни монастыря Пирита начнется экскурсия «Семь веков монастыря Пирита», где рассказывается о жизни в монастыре, поиске подземного тайного хода и золотого кольца монахини. Вспомним также Олимпийскую регату и поищем взаимосвязи с фильмами «Последняя реликвия» и «Аптекарь Мельхиор». Необходима предварительная регистрация по адресу pirita@tln.lib.ee или по телефону 683 0955.

Программу мероприятий Дня Таллинна можно найти ЗДЕСЬ!