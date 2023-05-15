Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая: ретроградный Меркурий позади – грядут глобальные перемены!

Стрелец

Астрологи считают, что для Стрельцов предстоящая неделя пройдет гладко, однако им стоит умерить свой вспыльчивый характер, так как он может стать причиной неприятностей в финансовой и рабочей сферах. Уже в начале недели Стрельцы смогут сделать много важного и полезного, и в этом им поможет Меркурий в прямом движении, который увеличит силу мыслей. Если они давно планировали приобрести что-то дорогостоящее, то сейчас для этого самое подходящее время. Еще тратить деньги можно на создание стиля, обновление домашней энергетики и вкусную еду. Появится много шансов увеличить доход, и для этого необязательно нужно будет рисковать.

Козерог

Большим плюсом для этих людей станут новые знакомства. Новые люди в окружении помогут Козерогам стать успешнее и богаче. Само собой, произойдет это не напрямую. Козерогам нужно будет прислушиваться к советам людей, а также вдохновляться их жизненными историями. Представителям данного знака удастся привлечь богатство в свою жизнь, но произойдет это не совсем заметно. Придется подключить свою интуицию для того, чтобы понять, где именно прячется успех. Планеты помогут Козерогам побороть переживания и негатив, сделав свою жизнь лучше.

Водолей

Астрологи отмечают, что Водолеи будут вольны делать то, что захотят. Они могут отдохнуть от работы, взяв отпуск, а могут, наоборот, уйти с головой в финансовые дела, отправиться в командировку. Нет ничего плохого в том, чтобы все свои силы направить на карьеру либо убрать работу из своей жизни полностью. Меркурий поможет Водолеям сделать серьезный финансовый выбор, от которого будет зависть их дальнейшая судьба. Прежде чем принимать важные решения, нужно хорошенько обдумать их.

Рыбы