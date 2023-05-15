ВИДЕО ⟩ Опасный обгон трех автомобилей под Пярну: «Помолись, что выжил!»

В группе Facebook «EZ-дуны!» делится видео с камеры видеорегистратора об опасном обгоне возле Пярну в Сауге. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что это произошло в пятницу днем, пишет Elu24.

В то время как два автомобиля совершали обгон по обочине, третий автомобиль ехал на скорости в противоположном направлении и совершил опасный маневр.

Человек за рулем также остановил машину на обочине.