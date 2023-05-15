ВИДЕО ⟩ Опасный обгон трех автомобилей под Пярну: «Помолись, что выжил!»

Шокирующий обгон был запечатлен камерой видеорегистратора на шоссе Таллинн-Пярну-Икла около 16.30 в пятницу. «Помолись, что выжил!», – написали несколько человек в комментариях к видео.
В группе Facebook «EZ-дуны!» делится видео с камеры видеорегистратора об опасном обгоне возле Пярну в Сауге. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что это произошло в пятницу днем, пишет Elu24.
В то время как два автомобиля совершали обгон по обочине, третий автомобиль ехал на скорости в противоположном направлении и совершил опасный маневр.
Человек за рулем также остановил машину на обочине.
«Полный п*****»,– шокированы несколько человек. «Могло закончиться плохо для обоих» - прокомментировал другой человек под видео. «Вы наверное родились в рубашке!»
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