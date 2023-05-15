Узоры на одежде: что выбрать для привлечения счастья

Привлекать счастье, любовь и процветание можно разными способами, в том числе благодаря узорам на одежде. Определенный орнамент станет хорошим подспорьем для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему.
Найти свое счастье поможет хорошее настроение и правильно подобранный гардероб. Уверенность в себе, яркий образ и любимые принты станут путеводной нитью, которая приведет к позитивным переменам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что значат узоры на одежде и как использовать их для собственного благополучия.
Одежда в клетку. Такой узор добавляет уюта и комфорта вне зависимости от назначения одежды. Это может быть любимая пижама, деловой костюм или повседневный образ. Клетка предотвращает негативное влияние извне, придает уверенности и помогает сосредоточиться на важных вопросах. Кроме того, такой принт характеризует уверенных и организованных личностей, которые могут найти выход из сложной ситуации.
Одежда в горошек. Узор служит магнитом для привлечения денег из-за округлых, похожих на монеты, очертаний горошин. Такая одежда - отличный выбор для деловых встреч, похода за покупками и выгодных сделок. Выбор такого узора будет выигрышным и для путешествий - горошины отпугнут неприятности и сделают дорогу гладкой.
Одежда в полоску. Такой узор - отличный выбор для работы и сложных проектов, новых знакомств и сотрудничества. Одежда в полоску дисциплинирует, помогает находить верные решения и быть независимыми от постороннего влияния. Также узор поможет стать сильнее духом и противостоять невзгодам, находя верные пути для выходим из неоднозначных ситуаций.
Одежда с принтом из треугольников и ромбов. Такие геометрические фигуры придают уверенности и особенно подходят тем, кто сомневается в себе. Отличное настроение, энергичность, смелость и оптимистичный настрой гарантированы тем, кто выбирает такой узор. Главное - не переборщить с орнаментом, чтобы исключить промахи из-за слишком приподнятого настроения.
Абстракция. Такие узоры помогают защититься от манипуляторов и завистников, отстоять свое мнение и дать отпор тем, кто слишком навязчив. Абстрактные узоры отличают харизматичных и талантливы х людей с развитой интуицией и творческим даром. Узоры приносят удачу тем, кто не оглядывается на окружение и предпочитает идти своим путем.