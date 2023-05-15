Гороскоп на 15 мая 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион. Скорпиону не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Скорпион может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Стрелец. Звезды гороскопа советуют Стрельцу устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Стрельца к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Стрельцу не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!

Козерог. Козерогу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Козерог считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Козерогу стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Водолей. День не склоняет Водолея анализировать или вдаваться в подробности. Водолей может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Водолею не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.