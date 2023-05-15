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Гороскоп на 15 мая 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
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Звезды гороскопа обещают, что фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Многие завтра предпочтут окунуться в виртуальный мир, будь то мечтательное витание в облаках, интересная книга, новый фильм, игра или общение на форуме. Вероятно, в этом что-то есть, почему бы не сделать паузу?

Овен. Энтузиазм Овна способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Овен со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Овну поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Овна активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Телец. Звезды гороскопа советуют Тельцу расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Тельцу придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Тельца это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами.

Близнецы. Близнецам необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что им все безразлично. На самом же деле эмоции Близнецов притупила рутина, и если они сумеют внести разнообразие в свои дни, то оживят и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Близнецам на пользу, вернув им свежее восприятие «здесь и сейчас».

Рак. Любой механизм, винтиком которого является Рак (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Рака, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет завтра ожидать от Рака подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Лев. Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Льву действовать в одиночку. Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Лев захочет решить какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Дева. Деве не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где она хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, ее могут ждать сбои: удача завтра возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Деве завтра достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Весы. Весам не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Весы могут легко не заметить того, что находится прямо у них перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Весов отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать их, Весы станут куда более внимательными и менее рассеянными.

Скорпион. Скорпиону не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Скорпион может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Стрелец. Звезды гороскопа советуют Стрельцу устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Стрельца к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Стрельцу не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!

Козерог. Козерогу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Козерог считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Козерогу стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Водолей. День не склоняет Водолея анализировать или вдаваться в подробности. Водолей может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Водолею не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Рыбы. Рыбам надо быть трижды осторожными – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Рыбам покажется, что шанс сам плывет к ним в руки, завтра им не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и Рыбы смогут вернуться к тому, что задумали, сообщает 1001goroskop.ru.

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