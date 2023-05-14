Для тех, кто собирается жениться, влюбляться и всячески вовлекаться в летние любовные приключения, настоятельно рекомендую не откладывать приятности на потом. Май, июнь и период до 20 июля подходят для этого больше всего.
ВЛЮБЛЯЕМСЯ И ЖЕНИМСЯ! ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова дала анонс главных астрологических событий предстоящего лета.
С 22 июля по 4 сентября планета Венера, ответственная за любовную любовь, будет находиться в ретроградном движении. Поверьте моему опыту, - отношения и романы, начатые в периоды ретроградной Венеры, в подавляющем большинстве случаев заканчиваются ровно тогда, когда планета вернётся в свое директное (нормальное) положение. Конечно, бывают и счастливые исключения, но стоит ли проверять на собственном опыте, попадете ли вы именно в их число?
Браки, заключённые на ретроградной Венере, более шаткие, чем в периоды ее «нормальности», поэтому если у вас в планах счастливое событие, вы знаете как действовать. Даже если в вашей натальной карте Венера тоже ретро, я бы не стала рисковать.
Кстати, я не раз откровенно рассказала вам о своей мотивации заняться астрологией профессионально. Перед заключением брака, я обращалась к астрологу с просьбой выбора благоприятной даты. И что вы думаете? Дата была подобрана в период ретроградной Венеры. Я уже не говорю об остальных факторах, которые следовало бы исключить в прогнозе такого важного события. Короче, методом проб и ошибок, связанных с непрофессионализмом коллег, мне проще было научиться делать прогнозы самой, чем полагаться на кого-то.
И, вуаля, без подробного понимания ближайших тенденций своей жизни от меня никто не уходит.
На ретроградной Венере так же категорически нельзя делать эстетические коррекции! Допускается только вариант, когда нужно что-то переделать, если коррекция была сделана раньше, но результат оказался неудовлетворительным.
Кстати, Меркурий, заведующий покупками, продажами и договоренностями, с завтрашнего дня больше не ретро, но он еще дней пять будет стационарный. Поэтому, если вы задумали какой-то важный старт, то стоит подождать, чтобы планета как следует смогла разогнаться до своей привычной скорости. В общем, начали проектов и прочего важного, лучше осуществлять с 20-го мая.