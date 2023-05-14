ВЛЮБЛЯЕМСЯ И ЖЕНИМСЯ! ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова дала анонс главных астрологических событий предстоящего лета.

Кстати, я не раз откровенно рассказала вам о своей мотивации заняться астрологией профессионально. Перед заключением брака, я обращалась к астрологу с просьбой выбора благоприятной даты. И что вы думаете? Дата была подобрана в период ретроградной Венеры. Я уже не говорю об остальных факторах, которые следовало бы исключить в прогнозе такого важного события. Короче, методом проб и ошибок, связанных с непрофессионализмом коллег, мне проще было научиться делать прогнозы самой, чем полагаться на кого-то.

И, вуаля, без подробного понимания ближайших тенденций своей жизни от меня никто не уходит.