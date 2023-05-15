Еда-убийца: ТОП-7 опасных для организма продуктов, которые нужно немедленно убрать из рациона

Всем давно известно: мы то, что едим. Приятный ужин может поднять настроение, а вот сухой и невкусный, наоборот, расстроить и вогнать в тоску. Лайф рассказывает, с какими продуктами надо быть поосторожней.
Знали ли вы, что существуют продукты, которые буквально вытягивают из человека жизненную силу, лишают энергии, вызывают апатию, выгорание, тревогу и депрессию?
Если по утрам вам не хочется вставать с кровати, хотя легли достаточно рано и даже выспались, или плачете без повода, любимая работа осточертела, а ведь совсем недавно вы о ней мечтали, то подумайте, возможно, причина лежит прямо на поверхности - нездоровая еда, которая буквально пытается вас убить.
Продукты, ворующие энергию, негативно влияют на пищеварение, способствуют появлению лишнего веса, содержат токсины, постепенно угнетающие организм. Все мы в той или иной степени их едим, поэтому сказать твёрдое «нет» сразу не получится. Однако постепенно отказаться от вредностей или хотя бы сократить их употребление до минимума вполне возможно.
1. Кофе
Аналогичная ситуация складывается с мясом. Баранина, говядина и жирная свинина перевариваются долго и весьма энергозатратно. Птица и рыба требуют куда меньше сил. В красном мясе есть триптофан. Это аминокислота, от которой человек чувствует себя заторможенным и хочет спать. Такой эффект усиливается, если покушать на голодный желудок и добавить тяжёлый гарнир, например рис, картошку или макароны. Лучше всего питаться мясом пару раз в неделю, а крахмалистые продукты заменить на овощи или крупы вроде гречи.
4. Сладости
Эффект от шоколада, тортов, печенья и прочих вкусностей схож с кофейным - сначала человек чувствует бодрость и прилив сил, а затем вялость, упадок и сонливость. Объясняется это просто: от сахара повышается уровень глюкозы в крови, в связи с чем поджелудочная начинает активно вырабатывать инсулин. Когда сахар возвращается в исходное положение, нападает бессилие. А голод возвращается. Чтобы таких качелей не происходило, глюкозу лучше повышать постепенно. Для этого нужно есть фрукты, сухофрукты, мёд, пастилу, натуральный мармелад. Они куда полезнее и при этом очень вкусные.
5. Белый хлеб
Белый хлеб по своей структуре - это переработанные углеводы, повышающие уровень инсулина. Он снижает уровень глюкозы. Жиры в организме накапливаются, и человек чувствует упадок сил. Это не значит, что от хлеба надо полностью отказаться, просто замените белый на цельнозерновой или хлебцы. И лучше им только завтракать, забудьте про бутерброды перед сном.
6. Газированная вода и энергетики
И последнее = это различные магазинные соусы. Они содержат много сахара и консервантов. Что вызывает частые перепады настроения и плохо влияет на пищеварительную систему. Их лучше готовить самостоятельно. Например, делать заготовки на зиму.