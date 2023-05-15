Еда-убийца: ТОП-7 опасных для организма продуктов, которые нужно немедленно убрать из рациона

Знали ли вы, что существуют продукты, которые буквально вытягивают из человека жизненную силу, лишают энергии, вызывают апатию, выгорание, тревогу и депрессию?

Если по утрам вам не хочется вставать с кровати, хотя легли достаточно рано и даже выспались, или плачете без повода, любимая работа осточертела, а ведь совсем недавно вы о ней мечтали, то подумайте, возможно, причина лежит прямо на поверхности - нездоровая еда, которая буквально пытается вас убить.

Продукты, ворующие энергию, негативно влияют на пищеварение, способствуют появлению лишнего веса, содержат токсины, постепенно угнетающие организм. Все мы в той или иной степени их едим, поэтому сказать твёрдое «нет» сразу не получится. Однако постепенно отказаться от вредностей или хотя бы сократить их употребление до минимума вполне возможно.

1. Кофе