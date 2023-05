ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Анастасия Костенко впервые продемонстрировала грудь после операции по ее увеличению

Публикуем ее рассказ без купюр: «Было ли мне страшно? Конечно. Все страшно, что впервые. А я любитель драматизировать. Без шуток - написала всем моим детям письма. Все-таки наркоз. Хотя мне сразу сказали, что в клинике относятся очень дотошно к анализам и если что-то не так, то до свидания, никто рисковать не будет. [...] Мое сердце колотилось как не в себе, и я думала разные мысли. Спасибо Машеньке Мельниковой, которая была со мной в этой время, я отвлеклась от процесса ожидания своей очереди. Время быстро пронеслось, и вот я иду в операционную. Иду и ножки подкашиваются… Я поворачиваю голову к анестезиологу и говорю: I’m so nervous! («Я так сильно нервничаю!» — Прим. Super.) Она мне широко улыбнулась и ответила: I know! It’s ok. You will be happy! («Я знаю. Все в порядке. Тебе будет хорошо»). Стерильная и сине-белая операционная еще больше меня шокировала. В ней находились человек 5. Я снова растерянно повторила: I’m so nervous! Дальше я легла на операционный стол и искала удобное положение. Затем мне надели на ноги аппараты прессотерапии и лимфодренажа и накрыли теплым стерильным пледом, который начал нагреваться. Я дрожала. Мои руки раскинули по сторонам, надели аппарат для измерения давления, пульса и еще чего-то, а другая рука, с катетером, ждала ввода наркоза. Медбрат показал маску, сказал, что нужно подышать и все будет хорошо, и держал ее надо мной. Начал поступать едва уловимый запах лекарства, словно я вдыхаю небулайзер. 6 секунд, и он удивленно спросил: Nothing? («Ничего?») В этот момент боковым зрением я заметила, что в вену что-то вводили. Затем снова направил, я почувствовала плавное расслабление от макушки до носа - и все».