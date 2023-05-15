Какая профессия принесет вам много денег по знаку Зодиака

Тельцам важно всегда иметь свои деньги, они не будут жить в кредит. Они стремятся к собственной предпринимательской деятельности, и это классные руководители малого бизнеса. Они крепки и надежны, тихи и выносливы, но критику воспринимают болезненно.

Тельцы пунктуальны и педантичны, они могут быть прекрасными работниками банков. Они скрупулезно придерживаются всех пунктов законов и… рецептов, поэтому из них получаются прекрасные повара. Также они пристрастны к фермерству и ландшафтному дизайну. Так как они любят деньги, то изготовление или продажа ювелирных украшений - тоже их прерогатива.

Дева

Символ Девы - рациональность. Они желают быть везде полезными и помогать другим людям. Их трудолюбие и системный подход пригодятся в сфере обслуживания. Это салоны красоты, кафе, администрирование всех уровней, продавцы-консультанты, помощники руководителей.

Из них получаются прекрасные медсестры и врачи-терапевты. При этом операционная, где нужно резать и удалять, не для них. Девы стараются выбрать специальность, в которой можно будет увидеть конечный результат. Они очень продуктивны в сфере в бизнеса и науки, где требуются повышенная структурность и аналитика.

С искусством у этого знака все гораздо сложнее, хотя есть много известных Дев - Софи Лорен, Фаина Раневская, Земфира.