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Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения

Limon.ee
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Верка Сердючка в финале Евровидения-2023
Верка Сердючка в финале Евровидения-2023 Фото: Phil Noble

Верка Сердючка с легендарной песней Евровидения выступила в финале конкурса 13 мая, пишет glavred.info.

Во время открытия конкурса на сцене выступила легендарная Верка Сердючка, которая представляла Украину в 2007 году.

Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня вновь прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу. А Верка в своей манере устроили настоящий пожар на сцене, и так затанцевалась, что одна туфля улетела прямо в зал.

Смотрите видео выступления Верки Сердючки на сцене Евровидения 2023!

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