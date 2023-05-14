Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения

Верка Сердючка с легендарной песней Евровидения выступила в финале конкурса 13 мая, пишет glavred.info.
Во время открытия конкурса на сцене выступила легендарная Верка Сердючка, которая представляла Украину в 2007 году.
Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня вновь прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу. А Верка в своей манере устроили настоящий пожар на сцене, и так затанцевалась, что одна туфля улетела прямо в зал.
Смотрите видео выступления Верки Сердючки на сцене Евровидения 2023!
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