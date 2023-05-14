МИЛЕЙШИЕ ФОТО ⟩ Смотрите, как эстонские звезды отмечают День матери!

Писательница и дизайнер ювелирных украшений Мари Оясаар отметила в социальных сетях, что это день благодарности жизни! «Для меня День матери - это напоминание о том, как много в мире есть того, за что можно быть благодарным, - написала она. - Не ждите цветов, не ждите торта, не ждите открыток и тому подобного. Я благодарю себя и благодарю за то, что каждый день я могу быть матерью таких замечательных детей. У меня есть дочь и внучка».