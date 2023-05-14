МИЛЕЙШИЕ ФОТО ⟩ Смотрите, как эстонские звезды отмечают День матери!

Второе воскресенье мая - это всегда День матери! Что делают эстонские знаменитости в этот важный день и какими замечательными мыслями делятся с подписчиками в социальных сетях?
Писательница и дизайнер ювелирных украшений Мари Оясаар отметила в социальных сетях, что это день благодарности жизни! «Для меня День матери - это напоминание о том, как много в мире есть того, за что можно быть благодарным, - написала она. - Не ждите цветов, не ждите торта, не ждите открыток и тому подобного. Я благодарю себя и благодарю за то, что каждый день я могу быть матерью таких замечательных детей. У меня есть дочь и внучка».
Актриса Саара Пиус делится с подписчиками милыми фотографиями со своими детьми и пишет: «Каждый день я так благодарна и счастлива, что у меня есть такие чудесные малыши. Мое сердце полно любви!!!»
Мари-Лийс Хельвик, главный редактор журнала Anne & Stiil, которая стала мамой в начале года, пиешт в социальных сетях: «Нет слов, чтобы описать, как я счастлива, что ты выбрал меня своей мамой».
Стилист Женя Фокин послал букет цветов своей маме.
Музыкант Томи Рахула также опубликовал прекрасные снимки.
Музыкант Вайдо Нейгаус опубликовал в Инстаграме милый снимок со своей мамой. «Мама, ты сильная и могущественная! Ты самая лучшая! С Днем матери», - подписал он фото.