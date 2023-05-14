Перебравшийся в Израиль Кирилл Сафонов обратился к сыну на украинском языке

В прошлом году 49-летний актер уехал в Израиль. Как известно, эта страна для него не чужая. В молодости он прожил там семь лет: играл в спектаклях знаменитого театра «Гешер», работал барменом, дебютировал в кино. За это время артист узнал культуру, выучил иврит. У Сафонова двойное гражданство - России и Израиля. Уже много лет он живет на две страны, в каждой есть недвижимость.

За границу Кирилл уехал вместе с супругой Александрой Савельевой и их общим сыном Леоном. Актер обратился к наследнику на украинском языке, разместив в личном блоге отрывок песни из репертуара группы «Океан Эльзы».

Отметим, актер был женат два раза. Первый брак с Еленой продлился 10 лет, у пары родилась дочь Анастасия, которая осталась жить с матерью в Израиле, а вскоре начала работать моделью в США и вышла замуж за финансиста из Ирландии. В 2018 году экс-супруга Кирилла умерла.