Как по дате знакомства определить будущее пары

Тройка. Такие пары буквально предназначены друг другу. Партнеры могут похвастаться взаимопониманием и отсутствием разногласий, однако в жизнь важно вносить новшества. Милые сюрпризы, подарки без повода и путешествия помогут сохранить влюбленность и романтику на долгие годы, а также избежать рутины. Удача ждет тех партнеров, которые находят повод для смены обстановки и не засиживаются в четырех стенах.

Четверка. Отношения не будут развиваться, если один из партнеров не проявит инициативы. Четверка - довольно флегматичное число, которое характеризует партнеров как нерешительных и полагающихся на волю случая. На самом деле счастье может пройти стороной, если не взять инициативу в свои руки. Обрести счастье получится, если чаще оставаться наедине, устраивать романтические свидания и держаться в стороне от шумных вечеринок во время зарождения отношений.

Пятерка. Партнерам важно помнить о том, что людей с недостатками не бывает, и тогда отношения будут крепкими. Влюбленным важно помнить о том, что счастье - это не грезы и фантазии, а реальность, над которой нужно работать двоим. Импульсивность и несдержанность будут губительными, если влюбленные не смогут направить свою энергию в мирное русло. Главное в отношения - активность и умение быть гибкими.