Как по дате знакомства определить будущее пары

Заглянуть в будущее после первого знакомства мечтают многие. Простой нумерологический расчет приоткроет завесу тайны и поможет узнать о том, что ждет недавно познакомившихся партнеров.
О том, как будет развиваться роман, можно узнать разными способами. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться простым нумерологическим расчетом, который поможет определиться с дальнейшей тактикой.
Для этого нужно сложить дату встречи и день недели. Если знакомство произошло 17 числа в субботу, то складывают 17 и 6 (так как суббота - шестой день недели). Если цифра получается двузначной, то получившийся результат еще раз складывают. 17+6 = 23. 2+3 = 5. Получившееся число сравнивают с нижеприведенными описаниями. Если ответ не устраивает - не стоит отчаиваться. Ценные подсказки помогут обойти острые углы и найти точки соприкосновения между влюбленными.
Единица. В начале отношений партнеры могу не замечать, что между ними много общего, но со временем станет понятно, что встреча была не случайной. Таким парам важно слышать друг друга и разрешать разногласия не через ссоры, чтобы избежать конфликтов, которые губительны для взаимной любви. Партнеры могут прожить счастливую жизнь, если найдут точки соприкосновения и будут уважать мнение друг друга.
Двойка. Это число означает, что оба партнера хотят быть лидерами в отношениях. Бурное начало романа может обернуться не менее эмоциональными ссорами, если влюбленные позабудут о том, что любовь - это счастье, а в ссорах не всегда рождается истина. Сохранить счастье будет роще, если уступать друг другу в мелочах и находить общие цели. Также партнерам важно избавляться от ревности и зависти, которые также губительны для взаимного счастья.
Тройка. Такие пары буквально предназначены друг другу. Партнеры могут похвастаться взаимопониманием и отсутствием разногласий, однако в жизнь важно вносить новшества. Милые сюрпризы, подарки без повода и путешествия помогут сохранить влюбленность и романтику на долгие годы, а также избежать рутины. Удача ждет тех партнеров, которые находят повод для смены обстановки и не засиживаются в четырех стенах.
Пятерка. Партнерам важно помнить о том, что людей с недостатками не бывает, и тогда отношения будут крепкими. Влюбленным важно помнить о том, что счастье - это не грезы и фантазии, а реальность, над которой нужно работать двоим. Импульсивность и несдержанность будут губительными, если влюбленные не смогут направить свою энергию в мирное русло. Главное в отношения - активность и умение быть гибкими.
Шестерка. Влюбленным стоит помнить о том, что постороннее влияние может ослабить связь, а значит, нужно вместе противостоять нападкам со стороны окружения. Союз обещает быть крепким в том случае, если партнеры смогут понять, что строить отношения важно вдвоем, отстаивая свое право на счастье. Понадобится таким парам и умение быть терпеливыми, чтобы в пылу ссоры не наделать глупостей.
Семерка. Отношения между партнерами будут прекрасными и сказочными, однако такая иллюзия не продлится долго. Если влюбленные не будут доверять друг другу свои тревоги и волнения, то серьезности от отношений можно не ждать. Красивые ухаживания и счастливая влюбленность не выдержать отчуждения и неумения разговаривать по душам. Счастье кроется в умении доверять друг другу и делиться своими планами, целями и мечтами.
Девятка. Такой союз должен быть основан на честности, которая будет сближать партнеров. Недомолвки, ложь во благо или утаивание важных фактов быстро разрушат отношения амбициозных партнеров. Для создания крепкого союза важно помнить о взаимном уважении и умении усмирять гордыню. От умения быть откровенными и ничего не скрывать от друг друга зависит будущее.