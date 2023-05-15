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Как по дате знакомства определить будущее пары

Limon.ee
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Влюбленные. Иллюстративное фото.
Влюбленные. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Заглянуть в будущее после первого знакомства мечтают многие. Простой нумерологический расчет приоткроет завесу тайны и поможет узнать о том, что ждет недавно познакомившихся партнеров.

О том, как будет развиваться роман, можно узнать разными способами. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться простым нумерологическим расчетом, который поможет определиться с дальнейшей тактикой.

Для этого нужно сложить дату встречи и день недели. Если знакомство произошло 17 числа в субботу, то складывают 17 и 6 (так как суббота - шестой день недели). Если цифра получается двузначной, то получившийся результат еще раз складывают. 17+6 = 23. 2+3 = 5. Получившееся число сравнивают с нижеприведенными описаниями. Если ответ не устраивает - не стоит отчаиваться. Ценные подсказки помогут обойти острые углы и найти точки соприкосновения между влюбленными.

Единица. В начале отношений партнеры могу не замечать, что между ними много общего, но со временем станет понятно, что встреча была не случайной. Таким парам важно слышать друг друга и разрешать разногласия не через ссоры, чтобы избежать конфликтов, которые губительны для взаимной любви. Партнеры могут прожить счастливую жизнь, если найдут точки соприкосновения и будут уважать мнение друг друга.

Двойка. Это число означает, что оба партнера хотят быть лидерами в отношениях. Бурное начало романа может обернуться не менее эмоциональными ссорами, если влюбленные позабудут о том, что любовь - это счастье, а в ссорах не всегда рождается истина. Сохранить счастье будет роще, если уступать друг другу в мелочах и находить общие цели. Также партнерам важно избавляться от ревности и зависти, которые также губительны для взаимного счастья.

Тройка. Такие пары буквально предназначены друг другу. Партнеры могут похвастаться взаимопониманием и отсутствием разногласий, однако в жизнь важно вносить новшества. Милые сюрпризы, подарки без повода и путешествия помогут сохранить влюбленность и романтику на долгие годы, а также избежать рутины. Удача ждет тех партнеров, которые находят повод для смены обстановки и не засиживаются в четырех стенах.

Четверка. Отношения не будут развиваться, если один из партнеров не проявит инициативы. Четверка - довольно флегматичное число, которое характеризует партнеров как нерешительных и полагающихся на волю случая. На самом деле счастье может пройти стороной, если не взять инициативу в свои руки. Обрести счастье получится, если чаще оставаться наедине, устраивать романтические свидания и держаться в стороне от шумных вечеринок во время зарождения отношений.

Пятерка. Партнерам важно помнить о том, что людей с недостатками не бывает, и тогда отношения будут крепкими. Влюбленным важно помнить о том, что счастье - это не грезы и фантазии, а реальность, над которой нужно работать двоим. Импульсивность и несдержанность будут губительными, если влюбленные не смогут направить свою энергию в мирное русло. Главное в отношения - активность и умение быть гибкими.

Шестерка. Влюбленным стоит помнить о том, что постороннее влияние может ослабить связь, а значит, нужно вместе противостоять нападкам со стороны окружения. Союз обещает быть крепким в том случае, если партнеры смогут понять, что строить отношения важно вдвоем, отстаивая свое право на счастье. Понадобится таким парам и умение быть терпеливыми, чтобы в пылу ссоры не наделать глупостей.

Семерка. Отношения между партнерами будут прекрасными и сказочными, однако такая иллюзия не продлится долго. Если влюбленные не будут доверять друг другу свои тревоги и волнения, то серьезности от отношений можно не ждать. Красивые ухаживания и счастливая влюбленность не выдержать отчуждения и неумения разговаривать по душам. Счастье кроется в умении доверять друг другу и делиться своими планами, целями и мечтами.

Восьмерка. Такой союз обычно недолговечен и обречен на провал. Один из чаще всего будет ждать, что все устроится самом собой. Периода страсти будут часто сменяться апатией и охлаждением эмоций, и такие качели не способствуют крепким отношениям. Счастье в таких союзах возможно, если оба партнера будут принимать участие в создании крепкой пары, научатся слышать друг друга и перестанут требовать невыполнимого.

Девятка. Такой союз должен быть основан на честности, которая будет сближать партнеров. Недомолвки, ложь во благо или утаивание важных фактов быстро разрушат отношения амбициозных партнеров. Для создания крепкого союза важно помнить о взаимном уважении и умении усмирять гордыню. От умения быть откровенными и ничего не скрывать от друг друга зависит будущее.

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