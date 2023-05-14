Что делать, если телефон упал в воду

Подобное несчастье может произойти с любым, а с некоторыми случалось и не один раз. Кто-то роняет в раковину или унитаз свой мобильный телефон, кто-то стирает его с одеждой, а кто-то просто проливает на него какую-то жидкость, пишет turba-urba.org.
Аппарат не включается? Не спешите расстраиваться, можно попробовать вернуть его к жизни.
1. Выключить телефон
Это именно то, что надо сразу сделать с устройством, вытащенным из воды. Дело в том, что поломкой аппарат обязан не уничтожающим действиям влаги, а коротким замыканиям, появляющимся из-за нее.
Ни в коем случает нельзя трясти телефон, ведь жидкость может проникнуть еще глубже. Если из телефона можно вытащить батарею, то это надо сделать как можно скорее.
Если же она несъемная, то следует хотя бы отключить питание. Если в момент попадания в аппарат он был выключен, не пытайтесь его включить для проверки.
Требуется пара дней, чтобы привести телефон к нормальному виду, приготовьтесь ненадолго обходиться без этого аппарата.
2. Разборка
Все, что можно поверхностно открутить и отвинтить на устройстве, - надо снять. Это может быть задняя крышка, сим-карта, заглушки. Только главное тут не переусердствовать, а то телефон окажется разобранным до винтиков, его потом и не собрать будет.
Важно понимать, что мокрый аппарат требует как можно больше отверстий для просушки.
3. Просушка
Лучше всего каждое доступное отверстие пропылесосить минимум пять минут. В крайнем случае для просушки можно использовать и фен.
Однако важно помнить, что струя воздуха должна быть холодной, ведь теплый поток может просто расплавить детали. Так что в данном случае лучше все же использовать пылесос.
4. Высыхание
На этом шаге потребуется, чтобы пострадавшее устройство высохло. Для этого телефон лучше положить в емкость с рисом. Секрет прост - эта крупа хорошо впитывает в себя влагу.
Тут главное - набраться терпения и оставить аппарат в таком состоянии минимум на двое суток. Если после этого какие-то следы влаги на телефоне останутся (это может быть запотевший экран), то можно подождать еще день.
Если же с виду аппарат в норме, то можно попробовать его включить.
Если эти шаги были проделаны верно и в нужной последовательности, то велика вероятность того, что телефон будет работать, как ни в чем не бывало.