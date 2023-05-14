Что делать, если телефон упал в воду

Аппарат не включается? Не спешите расстраиваться, можно попробовать вернуть его к жизни.

1. Выключить телефон

Это именно то, что надо сразу сделать с устройством, вытащенным из воды. Дело в том, что поломкой аппарат обязан не уничтожающим действиям влаги, а коротким замыканиям, появляющимся из-за нее.

Ни в коем случает нельзя трясти телефон, ведь жидкость может проникнуть еще глубже. Если из телефона можно вытащить батарею, то это надо сделать как можно скорее.

Если же она несъемная, то следует хотя бы отключить питание. Если в момент попадания в аппарат он был выключен, не пытайтесь его включить для проверки.

Требуется пара дней, чтобы привести телефон к нормальному виду, приготовьтесь ненадолго обходиться без этого аппарата.

2. Разборка

Все, что можно поверхностно открутить и отвинтить на устройстве, - надо снять. Это может быть задняя крышка, сим-карта, заглушки. Только главное тут не переусердствовать, а то телефон окажется разобранным до винтиков, его потом и не собрать будет.

Важно понимать, что мокрый аппарат требует как можно больше отверстий для просушки.

3. Просушка

Хорошо, если под рукой есть пылесос с насадкой в виде узкого наконечника. С его помощью можно попытаться удалить максимальное количество влаги из мокрого аппарата.