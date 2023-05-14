Не делайте этого никогда: почему нельзя стирать при 40 градусах

Когда речь идет о стирке, мало кто задумывается о том, что для того чтобы привести свои вещи в порядок и не повредить стиральную машинку, недостаточно просто включить ее в нужном режиме. Очень важно знать, при каких температурах нельзя стирать.

Бесполезный режим стирки - о чем вам забыли рассказать

Многие стиральные машинки имеют в меню режим стирки с температурным режимом в 40 градусов, однако не спешите часто им пользоваться. При внешней простоте и удобстве, такая стирка далеко не всегда эффективна. Более того, иногда она просто бесполезна, так как далеко не все ткани можно привести в порядок, пытаясь выстирать их в холодной воде.

Если говорить о том, можно ли стирать вещи при температуре 40 градусов, то ответ прост - да можно, но это далеко не всегда имеет смысл.

Что не так со стиркой при 40 градусах

Как бы странно это не звучало, но и мастера по ремонту стиральных машинок, и специалисты, работающие в химчистках, уверены в том, что стирка при 40 градусах нелогична. Дело в том, что для того чтобы привести в порядок слабо загрязненные ткани достаточно и 30 градусов. Если же загрязнение сильное, то температура должна быть гораздо выше 40.