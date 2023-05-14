Не делайте этого никогда: почему нельзя стирать при 40 градусах

Согласитесь, режим стирки при низких температурах - это очень удобно. Однако как показывает практика, это далеко не всегда целесообразно. О том, почему не стоит стирать вещи при 40 градусах - читайте в материале unian.net.
Когда речь идет о стирке, мало кто задумывается о том, что для того чтобы привести свои вещи в порядок и не повредить стиральную машинку, недостаточно просто включить ее в нужном режиме. Очень важно знать, при каких температурах нельзя стирать.
Бесполезный режим стирки - о чем вам забыли рассказать
Многие стиральные машинки имеют в меню режим стирки с температурным режимом в 40 градусов, однако не спешите часто им пользоваться. При внешней простоте и удобстве, такая стирка далеко не всегда эффективна. Более того, иногда она просто бесполезна, так как далеко не все ткани можно привести в порядок, пытаясь выстирать их в холодной воде.
Если говорить о том, можно ли стирать вещи при температуре 40 градусов, то ответ прост - да можно, но это далеко не всегда имеет смысл.
Что не так со стиркой при 40 градусах
Как бы странно это не звучало, но и мастера по ремонту стиральных машинок, и специалисты, работающие в химчистках, уверены в том, что стирка при 40 градусах нелогична. Дело в том, что для того чтобы привести в порядок слабо загрязненные ткани достаточно и 30 градусов. Если же загрязнение сильное, то температура должна быть гораздо выше 40.
Получается, что при маленьком загрязнении вы нагреваете воду на лишние 10 градусов, а при сильном - просто зря крутите барабан, так как этой температуры недостаточно для качественной стирки.
Еще один нелогичный момент - время, которое занимает выполнение программы. Если говорить о том, сколько стирается одежда на 40 градусах, то у большинства машинок этом процесс длится около 90 минут. В то же время, стирка при 50-60 градусах занимает буквально на 10 минут больше, но при сильном загрязнении результат будет гораздо выше.
Главная ошибка при выборе режима стирки
Всегда внимательно изучайте ярлыки на вещах, которые собираетесь стирать. Для многих тканей предельной является температура в 30 градусов. Более высокие температуры просто испортят ткань.
Если говорить о том, почему не рекомендуют стирать при 40 градусах, то ответ специалистов, работающих в химчистках прост: сильные пятна не уйдут, а цвет и структура материала могут пострадать.
Какие вещи нельзя стирать при 40 градусах
Никогда не стирайте при этой температуре постельное белье. У вас просто не получится привести его в порядок при таком режиме. Также стирка окажется совершенное неэффективной, если вы отправите в барабан махровые полотенца или детские вещи.