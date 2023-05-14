Сменили фамилию и отчество: почему оба сына Стоянова отреклись от него

Первой женой артиста стала искусствовед Ольга Синельченко. В браке Юрия и Ольги родилось 2 сыновей. К сожалению, наследникам не удалось сохранить эти отношения. Брак пары просуществовал всего 5 лет.

Причиной для развода послужила измена Юрия. Мужчина увлекся другой женщиной, а его сыновья так и не сумели простить отца. Николай и Алексей сменили знаменитую фамилию и даже отчество. Стоянов еле сдерживает слезы, когда речь в интервью заходит о его старших сыновьях.