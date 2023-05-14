Что может превратить шашлык в опасное блюдо: правила, которые нужно знать

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, в какой посуде мариновать шашлык? Имеет ли это вообще какое-то значение, влияет ли выбор емкости на качество и вкус блюда, и если да, то какое лучше выбрать?

Раскрываем один из важнейших секретов вкуснейшего шашлыка – как выбрать посуду для маринования мяса. Правильный подход к выбору емкости не даст испортить вкус и запах блюда, а шашлык не потеряет своих свойств.

Какую посуду выбрать для маринования шашлыка

В процессе маринования мяса вопрос посуды важен. Критерии правильного выбора емкости – это безопасность, удобство, емкость.

Посуда, в которой планируется замариновать шашлык, должна быть изготовлена из глины, стекла, керамики или эмали. Для удобства процесса приготовления лучше использовать глубокую и объемную емкость.

Не используйте для приготовления шашлыка деревянную тару. Дело в том, что дерево выделяет дубильные вещества, изменяющие вкус блюда.

Забудьте и об алюминиевых кастрюлях. Алюминий может окислить продукты, что чревато испорченным вкусом или отравлением. Это же относится и к железу, и к чугунной посуде.

Не рекомендуется мариновать шашлык в пластиковой таре. Мясо может впитывать в себя выделяемые пластиком вредные вещества.

Емкость должна быть закрытой. Можно использовать большую кастрюлю с крышкой – это будет предотвращать попадание внутрь различных бактерий и света. В закрытой посуде шашлык промаринуется гораздо лучше.

Один из самых популярных вариантов для маринования мяса – стеклянная посуда. Это удобно и безопасно. Дело в том, что через стекло хорошо видно, какие кусочки не промариновались и в любой момент можно перемешать шашлык.