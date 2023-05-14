Что может превратить шашлык в опасное блюдо: правила, которые нужно знать

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, в какой посуде мариновать шашлык? Имеет ли это вообще какое-то значение, влияет ли выбор емкости на качество и вкус блюда, и если да, то какое лучше выбрать?
В процессе маринования мяса вопрос посуды важен. Критерии правильного выбора емкости – это безопасность, удобство, емкость.
Не используйте для приготовления шашлыка деревянную тару. Дело в том, что дерево выделяет дубильные вещества, изменяющие вкус блюда.
Забудьте и об алюминиевых кастрюлях. Алюминий может окислить продукты, что чревато испорченным вкусом или отравлением. Это же относится и к железу, и к чугунной посуде.
Не рекомендуется мариновать шашлык в пластиковой таре. Мясо может впитывать в себя выделяемые пластиком вредные вещества.
Емкость должна быть закрытой. Можно использовать большую кастрюлю с крышкой – это будет предотвращать попадание внутрь различных бактерий и света. В закрытой посуде шашлык промаринуется гораздо лучше.
Один из самых популярных вариантов для маринования мяса – стеклянная посуда. Это удобно и безопасно. Дело в том, что через стекло хорошо видно, какие кусочки не промариновались и в любой момент можно перемешать шашлык.