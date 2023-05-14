Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» 11 мая заявила, что пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на похоронах российского модельера Валентина Юдашкина подошел к Пугачевой как к народной артистке России, пишет gordonua.com.
Они перепишут историю потом: Вайкуле рассказала, почему Песков на похоронах Юдашкина целовал Пугачевой руки
Ведущий спросил, действительно ли Песков целовал Пугачевой руки на похоронах Юдашкина.
«Конечно, он подходил. А что произошло? Почему ему не подходить? Кто бы что ни писал, как бы они ни хотели очернить Аллу, никуда от истории ты не денешься. Это они перепишут историю потом. Но пока мы все свидетели того, что Алла – это народная артистка, ее знали не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом. ABBA хотела с ней песню записать. Почему Пескову не подойти к такой звезде? Это честь», – заявила Вайкуле.
Певица добавила, что говорить о тех, кто пишет о Пугачевой гадости, не нужно вообще. «Эти вонючки», – назвала их Вайкуле.
На вопрос ведущего, боятся ли в Кремле Пугачеву, певица ответила: «Уважают, понимают. Они выросли на ее песнях».
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