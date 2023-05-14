Они перепишут историю потом: Вайкуле рассказала, почему Песков на похоронах Юдашкина целовал Пугачевой руки

«Конечно, он подходил. А что произошло? Почему ему не подходить? Кто бы что ни писал, как бы они ни хотели очернить Аллу, никуда от истории ты не денешься. Это они перепишут историю потом. Но пока мы все свидетели того, что Алла – это народная артистка, ее знали не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом. ABBA хотела с ней песню записать. Почему Пескову не подойти к такой звезде? Это честь», – заявила Вайкуле.