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Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на Евровидении вместе с Kalush Orchestra

Limon.ee
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Принцесса Уэльская
Принцесса Уэльская Фото: GEORGE ROGERS_POOL

Принцесса Уэльская Кэтрин снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra, который был показан во время открытия гранд-финала Евровидения 2023. Об этом сообщается на ее странице в Instagram, пишет gordonua.com.

Принцесса Уэльская сыграла в Букингемском дворце на рояле фрагмент песни Stefania, с которой Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022.

«Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении песни, которая в прошлом году стала победительницей Евровидения, – говорится в публикации. – Наслаждайся шоу, Ливерпуль».

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