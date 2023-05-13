Евровидение-2023: порядок выступления участников в финале определен. Алика в золотой середине

Пока же стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты Евровидения-2023. Согласно результатам голосования Алика выйдет на сцену 12 номером, за ней пойдет фаворит букмекеров - Käärijä под номером 13, а представитель Украины, дуэт TVORCHI, выйдет на сцену под номер 19.