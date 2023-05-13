Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Евровидение-2023: порядок выступления участников в финале определен. Алика в золотой середине

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Таблица выступления в финале.
Таблица выступления в финале. Фото: Eurovision

Уже сегодня состоится грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Эстония выступит в середине – под номером 12!

Пока же стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты Евровидения-2023. Согласно результатам голосования Алика выйдет на сцену 12 номером, за ней пойдет фаворит букмекеров - Käärijä под номером 13, а представитель Украины, дуэт TVORCHI, выйдет на сцену под номер 19.

Порядок выступления участников в финале Евровидения-2023:

Таблица выступления в финале.
Таблица выступления в финале. Фото: Eurovision

На главную сцену Ливерпуля выйдут 26 конкурсантов – 20 лидеров полуфиналов, представители «большой пятерки» и участник от Украины, которая в прошлом году завоевала первое место.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх