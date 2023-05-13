Обречены на успех: Василиса Володина срочно предупредила этот знак зодиака об особом периоде с 15 по 21 мая

Астролог Василиса Володина в своем астропрогнозе на третью неделю мая, с 15 по 21 числа, предупредила всех о том, что эта семидневка – самая важная из всех. Период будет нервозным, плохо придется всем. Но сеть счастливчики, для которых грядущая неделя станет более удачной, чем у остальных. И назвала представителей одного знака зодиака.