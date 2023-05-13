ДЕТСКАЯ МЕЧТА ⟩ Эстонская певица о покупке билетов на Бейонсе за 4400 евро: «Стоило ли оно того?»

Одна из самых ярких артисток мира, Бейонсе, открыла свой мировой тур в Стокгольме, в среду 10 мая. «Я не планировала такие большие расходы и уже подумала о том, чтобы не покупать эти билеты, но мой партнер поддержал меня и обнадежил, что так или иначе мы найдем способ попасть на концерт», - рассказала она. Эстонская певица Хелен Адамсон делится своими эмоциями о том, как в последний момент она упустила билеты по приемлемой для нее цене.
В Стокгольме, Швеция, абсолютная вершина музыкального мира, Бейонсе, открыла свое мировое турне. Концерты американской певицы посетили 50 000 человек в оба дня, а концерт первого дня посетила и наша любимая певица Хелен Адамсон. «Когда я только начала покупать билеты, я хотела получить билеты за 1 000 евро, которые были чуть дальше от сцены и на более высокой платформе», - объясняет Адамсон, рассказывая, что с самого детства ее самым большим желанием было посетить концерт мегазвезды.
Однако Адамсон была 30 000-м человеком в очереди на покупку билетов на выступление Бейонсе. «Весь сайт по покупке билетов рухнул, и к тому времени, когда я, наконец, добрался до покупки, большинство билетов уже было распродано», - говорит Адамсон, объясняя, что из билетов на более менее удобные места остались только билеты за 2200 евро.
Путешествие в детство
Адамсон отмечает, что когда она увидела такую высокую цену на билеты, то сразу же позвонил своему партнеру, так как изначально они обговаривали сумму в 1 000 евро ценовым пределом. «Я объяснил своему партнеру, что остались билеты за 2200 и лучше не буду их покупать. Но мой партнер сказал и поддержал меня, что мы найдем выход, и он поедет со мной в Стокгольм», - рассказывает певица.
Было принято совместное решение купить билеты за €2200. «На двоих у нас вышло в общей сложности 4400 евро. Можно сказать, что весь концерт стоил как путевка на отдых. Но стоило ли оно того? Безусловно!»
Певица говорит, что позднее она даже думала о перепродаже билетов, так как это все-таки большие расходы. «Это было моей мечтой на протяжении 22 лет! Я слушаю ее с 14 лет, и весь этот концерт был путешествием в мои эмоции и память», - говорит она, добавляя, что Бейонсе была с ней всю жизнь. «Это был такой необыкновенный опыт, который стоил ожидания и цены на билеты!»
По словам Адамсона, все переживания по поводу рассадки были напрасными, так как в итоге никто не сел, потому что вся толпа стояла.