ДЕТСКАЯ МЕЧТА ⟩ Эстонская певица о покупке билетов на Бейонсе за 4400 евро: «Стоило ли оно того?»

В Стокгольме, Швеция, абсолютная вершина музыкального мира, Бейонсе, открыла свое мировое турне. Концерты американской певицы посетили 50 000 человек в оба дня, а концерт первого дня посетила и наша любимая певица Хелен Адамсон. «Когда я только начала покупать билеты, я хотела получить билеты за 1 000 евро, которые были чуть дальше от сцены и на более высокой платформе», - объясняет Адамсон, рассказывая, что с самого детства ее самым большим желанием было посетить концерт мегазвезды.

Однако Адамсон была 30 000-м человеком в очереди на покупку билетов на выступление Бейонсе. «Весь сайт по покупке билетов рухнул, и к тому времени, когда я, наконец, добрался до покупки, большинство билетов уже было распродано», - говорит Адамсон, объясняя, что из билетов на более менее удобные места остались только билеты за 2200 евро.

Путешествие в детство

Адамсон отмечает, что когда она увидела такую высокую цену на билеты, то сразу же позвонил своему партнеру, так как изначально они обговаривали сумму в 1 000 евро ценовым пределом. «Я объяснил своему партнеру, что остались билеты за 2200 и лучше не буду их покупать. Но мой партнер сказал и поддержал меня, что мы найдем выход, и он поедет со мной в Стокгольм», - рассказывает певица.