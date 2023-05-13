Жена знаменитого эстонского автогонщика о борьбе с раком груди: «Самое сложное - это эмоциональная сторона»

Яника Тянак призналась, что путь был нелегким. «Самое сложное - это эмоциональная сторона. Это когда у тебя есть семья и близкие тебе люди».

«Я так много думала, и благодарна за то, что это случилось именно со мной из нашей семьи. Я не думаю, что смогла бы пережить такое, если бы это был кто-то из моих близких», – поделилась своими мыслями Яника.

Она обнаружила болезнь случайно: читая книгу на диване, почувствовала в груди маленький, твердый комок размером с горошину. «Я позвонила своему семейному врачу и сказала, что это какая-то странная штука, может быть, мне стоит прийти на обследование», - вспоминает она о том январе прошлого года, с которого все началось. После этого было проведено несколько биопсий, а затем операция.

«После операции, когда я уже думала, что жизнь вернется, раны заживут и все будет хорошо, мне поставили этот диагноз», - вспоминает Яника о том, как она узнала об агрессивной форме заболевания.