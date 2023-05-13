Современное искусство кулинарии идет семимильными шагами в сторону эпатированная клиента, но каждый раз думая, что дальше уже некуда – удивляешься все больше смелости поваров.
Неожиданная находка в столичном ресторане: тайский шеф-повар собирает в Мустамяэ траву и маринует ее необычным способом
Бодрящая, супер острая еда – не единственное достоинство очень разговорчивого шеф-повара из Тайланда, который помимо тайской кухни, готов угостить своих гостей и местным деликатесом – ферментированной травой из Мустамяэ.
«Эта трава очень похожа на ту, что мы собираем в Тайланде. Я увидел ее в Мустамяэ, собрал и замариновал в рисовой воде. Натуральная ферментация!» – гордо рассказал таец, шеф-повар ресторана Nok Nok.
Что же все таки это за трава – мы так и не поняли, но воодушевленная речь шеф-повара заставляет поверить, что все будет хорошо.
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