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Неожиданная находка в столичном ресторане: тайский шеф-повар собирает в Мустамяэ траву и маринует ее необычным способом

Limon.ee
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Лосось. Ресторан Nok Nok
Лосось. Ресторан Nok Nok Фото: Limon

Современное искусство кулинарии идет семимильными шагами в сторону эпатированная клиента, но каждый раз думая, что дальше уже некуда – удивляешься все больше смелости поваров.

Бодрящая, супер острая еда – не единственное достоинство очень разговорчивого шеф-повара из Тайланда, который помимо тайской кухни, готов угостить своих гостей и местным деликатесом – ферментированной травой из Мустамяэ.

Ферментированная трава из Мустамяэ, которую собрал шеф-повар тайского ресторана. Главное – красивая тарелка.
Ферментированная трава из Мустамяэ, которую собрал шеф-повар тайского ресторана. Главное – красивая тарелка. Фото: Limon

«Эта трава очень похожа на ту, что мы собираем в Тайланде. Я увидел ее в Мустамяэ, собрал и замариновал в рисовой воде. Натуральная ферментация!» – гордо рассказал таец, шеф-повар ресторана Nok Nok.

Что же все таки это за трава – мы так и не поняли, но воодушевленная речь шеф-повара заставляет поверить, что все будет хорошо.

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