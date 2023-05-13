Неожиданная находка в столичном ресторане: тайский шеф-повар собирает в Мустамяэ траву и маринует ее необычным способом

Бодрящая, супер острая еда – не единственное достоинство очень разговорчивого шеф-повара из Тайланда, который помимо тайской кухни, готов угостить своих гостей и местным деликатесом – ферментированной травой из Мустамяэ.

Ферментированная трава из Мустамяэ, которую собрал шеф-повар тайского ресторана. Главное – красивая тарелка. Фото: Limon

«Эта трава очень похожа на ту, что мы собираем в Тайланде. Я увидел ее в Мустамяэ, собрал и замариновал в рисовой воде. Натуральная ферментация!» – гордо рассказал таец, шеф-повар ресторана Nok Nok.