Представитель Финляндии на Евровидении завоевал рекламный рынок: аналогии везде

Помимо публики, в этом году представитель Финляндии на Евровидении привлек внимание финских кафе и продюсеров рекламы.

Например, в Instagram транслируют рекламу, в которой к лекарству от головной боли есть шутливая фраза: «А-а-ауу или ча-ча-ча?» Иными словами, в случае боли не нужно ни стонать, ни охать, а достаточно легендарной песни «Ча-ча-ча», и боль забывается. В объявлении также есть ссылка, которая направляет человека на покупку лекарства от головной боли.

Фото: Kuvatõmmis Soome ravimireklaamist Instagrammis

В Лауттасаари, недалеко от Хельсинки, в кафе подают коктейль под названием Käärijä. Он был специально создан для финала Евровидения, который состоится в эти выходные. Напиток описывается как "нечто идеальное" и содержит яблочный ликер, водку, имбирное пиво и лайм.