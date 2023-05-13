Роман Костомаров пересел в инвалидное кресло: реабилитацию проходит тайно, но из больницы не выписан

46-летний Роман Костомаров с января находится в больнице. Олимпийского чемпиона несколько раз оперировали, проведя ампутацию конечностей из-за развившегося на фоне сепсиса некроза. Сейчас новости о состоянии спортсмена по-прежнему обрывочные – семья закрыта для общения со СМИ, и поклонники довольствуются данными от источников в клинике, не называющих свои имена.

На этот раз сообщается, что Костомаров пересел в инвалидное кресло. Фигуриста возят в реабилитационный центр, и он готовится к протезированию. Пока о выписке речи вообще не идет.

«Каждый день его на кресле-каталке возят на реабилитацию, он занимается лечебной физкультурой. При чем в какой конкретно реабилитационный центр его возят, родственники держат в тайне», - передает слова источника сайт PROзвезд.