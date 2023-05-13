Притягивают удачу как магнит: самые везучие знаки зодиака - держитесь рядом

Овен

Овны не просто везунчики. Природа наделила их энергией создавать, продвигать и сопровождать. Если за вашу раскрутку возьмёмся Овен, будьте спокойны. Он обеспечит вам славу, признание и богатство, потому что Овен не просто везунчик, но и делится своим везением с другими.

Близнец

Близнецы часто оказываются там, где нужно, за счет этого добиваются успеха коротким путем. Со стороны может показаться, что Близнеца продвигает некое высокопоставленное лицо – муж, отец или любовник. Но это не так. Просто Близнецы от природы везунчики.

Скорпион