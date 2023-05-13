Тихие убийцы: пять предметов в доме, которые гробят наше здоровье

Помните раньше говорили, что нельзя сидеть близко к телевизору, потому что он сильно облучает? В 1990-е годы это, пожалуй, была самая опасная вещь в доме. Зато теперь, куда не посмотри, все несет в себе скрытую угрозу. С какими-то «вредностями» мы можем смириться, а какие-то действительно опасны для здоровья — и об этом уже вовсю трубят специалисты.
Woman рассказывает о неочевидных вещах в нашем доме, которые могут подорвать здоровье.
Ковры
В чем опасность:
К сожалению, ковры из натуральных тканей в современных квартирах встречаются не часто, большинство покупают аналогичные из синтетических материалов, а это по мнению специалистов, целый «пылесборник» всевозможных канцерогенов, таких как п-дихлорбензол, бензол, акрил и другие химические вещества. Они вызывают повреждения нервных окончаний, галлюцинации и обострение респираторных заболеваний. Кроме того, большинство новых ковровых покрытий обрабатывают искусственными красителями, пятновыводителями и грязеотталкивающими веществами, содержащими токсичные химические вещества. Особенно опасны огнеупорные напольные покрытия. Летучие вещества, которые «испаряются» от ковра, оседают в легких и могут привести к аллергии или отеку.
Не менее опасен для здоровья и ковролин. Из-за того, что покрытие намертво прикрепляется к полу, из него невозможно вычистить и удалить пылевых клещей (возбудителей астмы), которые скапливаются под ним. По сути, вы постоянно живете на «большой клещевой бомбе», на которую организм может отреагировать по-разному А если в доме дети?
Что вы можете сделать:
Если вы все же выбрали искусственный ковер, постарайтесь хотя бы раз в полгода отдавать его в химчистку, а раз в две недели вытряхивать на улице. Ковер, как мы каждую пятницу, должен проветриваться. И помните, при покупке напольного покрытия стоит учитывать, что чем больше высота ворса, тем труднее ухаживать за изделием. Особенно это важно для аллергиков: скапливающаяся в ворсе пыль может провоцировать обострения заболевания.
Контейнеры для питания
В чем опасность:
Сами по себе контейнеры для еды не опасны, хотя фталаты или пластификаторы из которых они производятся здоровья не добавят. А вот если упаковки были произведены из стирола или бисофенола А, стоит задуматься, а оно вам такое надо? Дело в том, что бисфенол А начинает проникать в пищу при нагревании пищи в микроволновке и как любой вредный концентрат может стать губительным. Он постепенно накапливается в организме и может «выстрелить» обострением какого-либо заболевания. Важно! Наличие бисфенола обозначается на упаковке цифрой 7 в треугольнике.
Что вы можете сделать:
По возможности переходите к стеклянной и керамической таре или выбирайте полиэтиленовые или полипропиленовые контейнеры. Ну и если решили разогреть еду, лучше переложить ее в тарелку.
Тефлоновая посуда
В чем опасность:
При высоких температурах политетрафторэтилен, а это то самое вещество, благодаря которому тефлон отталкивает жир, воду, выделяет токсичный газ. А никто на холодных скоровородах еду не готовит. Исследования на животных уже показали, что политетрафторэтилен вызывает онкологические заболевания, повреждение печени и аутоимунные поломки.
Что вы можете сделать:
Выбирайте нержавеющую сталь или чугун. Если вы не готовы отказаться от тефлоновой посуды, то при ее использовании не пользуйтесь ножом, вилкой, иначе можно повредить покрытие. Мыть такую посуду следует в теплой воде при помощи мягкой губки.
Занавески для душа
В чем опасность:
Вы никогда не обращали внимание на странный запах новой занавески для душа? Так вот знакомьтесь! — это поливинихлорид, так себе вещество, которое можно вызвать раздражение дыхательных путей, повредить центральную нервную систему, печень и почки, а еще провоцировать тошноту, головные боли и потерю координации. Об этом заявили экологи и врачи из Канады и США, которые изучали свойства ПВХ. Особенно вещество токсично при попадании на него горячей воды, оно может выделять множество летучих соединений, которые быстро оседают в наших легких.
Что вы можете сделать:
Выбирайте занавески из нетоксичного пластика (PEVA) или отдайте предпочтение натуральным материалам — хлопок, бамбук, конопляное волокно и другие.
Губки для мытья посуды
В чем опасность:
Губки для мытья посуды — настоящий курорт, почти Мальдивы для множества бактерий. Роспотребнадзор недавно заявил, что кухонная губка для мытья посуды может быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза и содержать более 362 видов бактерий, вызывающих серьезные инфекционные заболевания. 77% кухонных губок содержатся колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным расстройствам, а 18% губок — стафиллококковые бактерии. Еще 88% через неделю после начала использования начинают множить на себе грибок и плесень. Ужас? Еще какой!
Что вы можете сделать:
Срок жизни губки для мытья посуды — одна неделя. Не надо пытаться стирать ее или находить ее другую, более счастливую жизнь, например, для уборки ванной. Минуло семь дней? Губка отправляется в мусорное ведро.