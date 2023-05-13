Тихие убийцы: пять предметов в доме, которые гробят наше здоровье

Woman рассказывает о неочевидных вещах в нашем доме, которые могут подорвать здоровье.

Ковры

В чем опасность:

К сожалению, ковры из натуральных тканей в современных квартирах встречаются не часто, большинство покупают аналогичные из синтетических материалов, а это по мнению специалистов, целый «пылесборник» всевозможных канцерогенов, таких как п-дихлорбензол, бензол, акрил и другие химические вещества. Они вызывают повреждения нервных окончаний, галлюцинации и обострение респираторных заболеваний. Кроме того, большинство новых ковровых покрытий обрабатывают искусственными красителями, пятновыводителями и грязеотталкивающими веществами, содержащими токсичные химические вещества. Особенно опасны огнеупорные напольные покрытия. Летучие вещества, которые «испаряются» от ковра, оседают в легких и могут привести к аллергии или отеку.

Не менее опасен для здоровья и ковролин. Из-за того, что покрытие намертво прикрепляется к полу, из него невозможно вычистить и удалить пылевых клещей (возбудителей астмы), которые скапливаются под ним. По сути, вы постоянно живете на «большой клещевой бомбе», на которую организм может отреагировать по-разному А если в доме дети?

Что вы можете сделать: