В постели с лепестками роз: жаркая красотка Лобода в красном облегающем комбинезоне опубликовала фотографию

«Эй, Тбилиси! Один из моих любимых городов в мире! Я здесь, чтобы произвести впечатление, я здесь, чтобы удивить, я здесь, чтобы петь и танцевать сегодня вечером, и только для вас, прекрасные люди!» – писала она перед концертом, который состоялся 11 мая.

«Грузия! Страна, в которой так много любви и гостеприимства, где поют и танцуют, как в последний раз, где живет так много моих друзей, что кажется, через одно рукопожатие я знаю каждого», – написала она. Певица назвала свой концерт в Тбилиси великолепным. «Я до сих пор чувствую, как внутри меня бьется энергия вчерашнего вечера и пережитых эмоций», – добавила исполнительница.