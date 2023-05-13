НЕВЫНОСИМОЕ УМИЛЕНИЕ ⟩ Вы когда-нибудь видели нутрию в костюмчике? В Риге появилась городская знаменитость

Первоначально никто не понимал, что это за животное, и почему оно плавает в открытом море. Однако, как оказалось, это была нутрия, домашнее животное местного жителя. Мужчина таким образом выгуливал своего питомца!

После плавания в море хозяин высушил свою нутрию и... одел ее в костюмчик! Затем мужчина посадил ее в велосипедную корзинку, чтобы они могли продолжить свою прогулку. Несмотря на то, что для многих это может показаться на первый взгляд необычным, но для мужчины его домашняя нутрия была не менее важным и любимым животным, чем собака или кошка. По словам хозяина – нутрию зовут Хейли и она очень ласкова и умна. Свидетелю ситуации повезло, мужчина даже дал погладить своего питомца.