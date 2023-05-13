Пугачева не захотела оставаться в России и покинула Москву

Недавно стало известно, что Примадонна приехала в РФ, чтобы проститься со своим другом Валентином Юдашкиным, сообщает «Униан»
Похорон известного модельера Валентина Юдашкина был 6 мая в Москве. На это событие приехала Алла Борисовна Пугачева, которая хорошо знала Юдашкина и долгие годы с ним дружила.
Алла Борисовна появилась на прощании с кутюрье в черном пальто и черной шляпке. Внимание журналистов было приковано к ней, однако комментариев прессе она не давала. Многих интересовало то, как долго артистка будет у себя на родине.
Сейчас, по сообщениям росСМИ, Пугачева вернулась в Израиль. Она выехала из России сразу после похорон. Данную информацию журналистам подтвердила помощница артистки Елена Чупракова.
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