Пугачева не захотела оставаться в России и покинула Москву

Похорон известного модельера Валентина Юдашкина был 6 мая в Москве. На это событие приехала Алла Борисовна Пугачева, которая хорошо знала Юдашкина и долгие годы с ним дружила.

Алла Борисовна появилась на прощании с кутюрье в черном пальто и черной шляпке. Внимание журналистов было приковано к ней, однако комментариев прессе она не давала. Многих интересовало то, как долго артистка будет у себя на родине.