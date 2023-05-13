В Эстонии запущена новая мошенническая реклама: они завладеют вашим счетом, даже не звоня вам

Внимание! Все скриншоты в статье сделаны с мошеннического сайта. Будьте внимательны и не попадайтесь в руки аферистов.

Мошенники используют таргетированную рекламу, которая предлагает выиграть подарок от Swedbank, поучаствовав в игре «Колесо фортуны». При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, выглядящий как настоящий сайт Swedbank: новости, разделы, адрес головного офиса, реквизиты – все выглядит достоверным.

Таргетированная реклама в Facebook, ведущая на фишинговый сайт. Признаки мошеннической рекламы: настроена от частного лица, отображается неофициальный сайт, неоригинальный шрифт написания бренда. Фото: скриншот Facebook

Безусловно, на первый взгляд все может выглядеть достаточно правдоподобно, но если присмотреться, можно заметить, что реклама настроена от частного лица, а при переходе на сам сайт никакие ссылки внутри, кроме нужных мошенникам, не работают. Это должно вызывать настороженность у любого пользователя.

Если пользователь решит участвовать в лотерее, которую предлагают мошенники, он обязательно выиграет деньги, которые ему обещают перевести сразу на счет. Однако, для этого пользователю нужно будет войти в свой банковский аккаунт, используя Smart ID. Совершив такие действия вы автоматически передаете свои данные мошенникам, давая доступ к своему банковскому счету аферистам.

На мошенническом сайте вы обязательно выиграете, чтобы на следующем шаге была возможность заполучить ваши личные данные. Фото: скриншот Facebook

Необходимо понимать, что подобные схемы являются мошенническими и могут привести к серьезным последствиям. Пользователи должны быть особенно осторожны при работе с онлайн-банками и не отдавать свои данные никому, кроме настоящих представителей банка.

Фишинговая страница для получения доступа к вашему счету – выглядит абсолютно идентично с уже привычным вам способом идентификации. Необходимо изучать внимательно сайты, где просят предоставить ваши личные данные. Никогда не требуют столько данных одновременно. Фото: скриншот Facebook

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо отметить подобно публикацию, как спам и мошенническую, сразу же обратиться в банк и сообщить об инциденте. Кроме того, следует обратиться к правоохранительным органам, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.