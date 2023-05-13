В Эстонии запущена новая мошенническая реклама: они завладеют вашим счетом, даже не звоня вам

Очередная мошенническая схема всплыла на рынке Эстонии. В этот раз мошенники написали фишинговый сайт, похожий по стилю на Swedbank, который предлагает поучаствовать в лотерее, где разыгрываются ценные призы: внушительная сумма и дорогостоящая техника.
Внимание! Все скриншоты в статье сделаны с мошеннического сайта. Будьте внимательны и не попадайтесь в руки аферистов.
Мошенники используют таргетированную рекламу, которая предлагает выиграть подарок от Swedbank, поучаствовав в игре «Колесо фортуны». При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, выглядящий как настоящий сайт Swedbank: новости, разделы, адрес головного офиса, реквизиты – все выглядит достоверным.
Безусловно, на первый взгляд все может выглядеть достаточно правдоподобно, но если присмотреться, можно заметить, что реклама настроена от частного лица, а при переходе на сам сайт никакие ссылки внутри, кроме нужных мошенникам, не работают. Это должно вызывать настороженность у любого пользователя.
Если пользователь решит участвовать в лотерее, которую предлагают мошенники, он обязательно выиграет деньги, которые ему обещают перевести сразу на счет. Однако, для этого пользователю нужно будет войти в свой банковский аккаунт, используя Smart ID. Совершив такие действия вы автоматически передаете свои данные мошенникам, давая доступ к своему банковскому счету аферистам.
Необходимо понимать, что подобные схемы являются мошенническими и могут привести к серьезным последствиям. Пользователи должны быть особенно осторожны при работе с онлайн-банками и не отдавать свои данные никому, кроме настоящих представителей банка.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо отметить подобно публикацию, как спам и мошенническую, сразу же обратиться в банк и сообщить об инциденте. Кроме того, следует обратиться к правоохранительным органам, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
В целом, чтобы избежать подобных мошеннических схем, необходимо быть внимательным и осторожным в интернете. Никогда не следует доверять подозрительным ссылкам и запросам на предоставление личных данных. Если у вас есть сомнения, лучше всего обратиться к официальному представителю компании.