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В Эстонии запущена новая мошенническая реклама: они завладеют вашим счетом, даже не звоня вам

Виктория Соломончук
, Журналист
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Фейковый сайт Swedbank.
Фейковый сайт Swedbank. Фото: коллаж Limon.ee

Очередная мошенническая схема всплыла на рынке Эстонии. В этот раз мошенники написали фишинговый сайт, похожий по стилю на Swedbank, который предлагает поучаствовать в лотерее, где разыгрываются ценные призы: внушительная сумма и дорогостоящая техника.

Внимание! Все скриншоты в статье сделаны с мошеннического сайта. Будьте внимательны и не попадайтесь в руки аферистов.

Мошенники используют таргетированную рекламу, которая предлагает выиграть подарок от Swedbank, поучаствовав в игре «Колесо фортуны». При переходе по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, выглядящий как настоящий сайт Swedbank: новости, разделы, адрес головного офиса, реквизиты – все выглядит достоверным.

Таргетированная реклама в Facebook, ведущая на фишинговый сайт. Признаки мошеннической рекламы: настроена от частного лица, отображается неофициальный сайт, неоригинальный шрифт написания бренда.
Таргетированная реклама в Facebook, ведущая на фишинговый сайт. Признаки мошеннической рекламы: настроена от частного лица, отображается неофициальный сайт, неоригинальный шрифт написания бренда. Фото: скриншот Facebook

Безусловно, на первый взгляд все может выглядеть достаточно правдоподобно, но если присмотреться, можно заметить, что реклама настроена от частного лица, а при переходе на сам сайт никакие ссылки внутри, кроме нужных мошенникам, не работают. Это должно вызывать настороженность у любого пользователя.

Если пользователь решит участвовать в лотерее, которую предлагают мошенники, он обязательно выиграет деньги, которые ему обещают перевести сразу на счет. Однако, для этого пользователю нужно будет войти в свой банковский аккаунт, используя Smart ID. Совершив такие действия вы автоматически передаете свои данные мошенникам, давая доступ к своему банковскому счету аферистам.

На мошенническом сайте вы обязательно выиграете, чтобы на следующем шаге была возможность заполучить ваши личные данные.
На мошенническом сайте вы обязательно выиграете, чтобы на следующем шаге была возможность заполучить ваши личные данные. Фото: скриншот Facebook

Необходимо понимать, что подобные схемы являются мошенническими и могут привести к серьезным последствиям. Пользователи должны быть особенно осторожны при работе с онлайн-банками и не отдавать свои данные никому, кроме настоящих представителей банка.

Фишинговая страница для получения доступа к вашему счету – выглядит абсолютно идентично с уже привычным вам способом идентификации. Необходимо изучать внимательно сайты, где просят предоставить ваши личные данные. Никогда не требуют столько данных одновременно.
Фишинговая страница для получения доступа к вашему счету – выглядит абсолютно идентично с уже привычным вам способом идентификации. Необходимо изучать внимательно сайты, где просят предоставить ваши личные данные. Никогда не требуют столько данных одновременно. Фото: скриншот Facebook

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо отметить подобно публикацию, как спам и мошенническую, сразу же обратиться в банк и сообщить об инциденте. Кроме того, следует обратиться к правоохранительным органам, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В целом, чтобы избежать подобных мошеннических схем, необходимо быть внимательным и осторожным в интернете. Никогда не следует доверять подозрительным ссылкам и запросам на предоставление личных данных. Если у вас есть сомнения, лучше всего обратиться к официальному представителю компании.

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