Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023: Рыбам – ссоры, Овнам – долгожданное благополучие

Гороскоп на неделю – Дева

Девы ощутят с какой скоростью может меняться их настроение в отношениях с любимым человеком. Равнодушие будет резко меняться на страсть, а ненависть на нежность. Однако в любых обстоятельствах стоит держать себя в руках и не сжигать мосты.

Гороскоп на неделю – Весы

Новая неделя подарит Весам много возможностей для осуществления давних желаний, особенно – в карьере. Хорошие предложения будут ждать даже руководителей больших компаний. Главное – быть внимательным к деталям всех предложений.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы ощутят чувство, которого не было очень давно. Они будут проводить всё время в переписках, разговорах и мыслях о любимом человеке. Также очень навязчивым будет желание отдыха и отпуска, стоит дать себе время перевести дыхание.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы будут наполнены энергией и смогут легко распределять её между домом и работой. Для людей, у которых есть семья – эта неделя будет наполнена событиями и мероприятиями, среди которых будет место и развлечениям.

Гороскоп на неделю – Козерог

Для того, чтобы получить поощрение руководства на работе, Козерогам необходимо на протяжении новой недели быть ответственным в работе. Нужно заниматься только теми задачами, в результате которых вы уверенны.

Гороскоп на неделю – Водолей

Для Водолеев новая неделя станет неделей чистоты. Поубирать захочется не только в офисе и дома, но и в голове. Желание изменить пространство вокруг сподвигнет на перестановку и даже ремонт. Идите на поводу сердца и поступайте так, как хочет душа.

Гороскоп на неделю – Рыбы