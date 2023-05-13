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Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запреты

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Что нельзя делать 13 мая. Все важные приметы и запреты в этот день раскрыл «Главред».

Верили, что с 13 мая приходило настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли «Теплым». Принято было 13 мая заботиться о своих животных.

Что нельзя делать 13 мая

  • Нельзя 13 мая обижать или оставлять голодными животных.
  • Нельзя 13 мая свататься и играть свадьбы.
  • Нельзя 13 мая отправляться в поездки.
  • Нельзя 13 мая делать ремонт. Верили, что долго он не прослужит.

Приметы на 13 мая

  • Если теплый вечер и тихая звездная ночь, то к хорошему урожаю.
  • Если чистое небо на Якова, то лето будет солнечным.
  • Если теплая и дождливая погода, то будет хороший урожай зерновых.
  • Если южный ветер дует, то будет плодородное и теплое лето.
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