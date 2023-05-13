Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запреты

Верили, что с 13 мая приходило настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли «Теплым». Принято было 13 мая заботиться о своих животных.
Что нельзя делать 13 мая
- Нельзя 13 мая обижать или оставлять голодными животных.
- Нельзя 13 мая свататься и играть свадьбы.
- Нельзя 13 мая отправляться в поездки.
- Нельзя 13 мая делать ремонт. Верили, что долго он не прослужит.
Приметы на 13 мая
- Если теплый вечер и тихая звездная ночь, то к хорошему урожаю.
- Если чистое небо на Якова, то лето будет солнечным.
- Если теплая и дождливая погода, то будет хороший урожай зерновых.
- Если южный ветер дует, то будет плодородное и теплое лето.